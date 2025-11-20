Suscríbete a
Cultura purga al trabajador que reveló los daños de la colección Laurent: «Han ido a cazarle por denunciar»

Abre un expediente sancionador de tres años y un mes al conservador que alertó de la deficiente climatización de las históricas fotografías

El sindicato CSIF ve «muy mala fe» en las actuaciones: «La calificación es salvaje. Pensamos que es una represalia por las denuncias que hizo»

Una reforma de 1,5 millones pone en riesgo los fondos históricos del Instituto del Patrimonio

Sede del Instituto del Patrimonio Cultural de España
Sede del Instituto del Patrimonio Cultural de España Guillermo Navarro
Jaime G. Mora

Jaime G. Mora

Madrid

A finales de 2022, un técnico del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) dio la voz de alarma: las placas de vidrios de la histórica colección fotográfica de Jean Laurent se estaban degradando debido a la excesiva humedad que venían sufriendo desde hacía ... meses. Los responsables del IPCE habían dado el visto bueno a una deficiente reforma por valor de 1,5 millones de euros que había desbordado el control ambiental los depósitos. Una investigación de la Fiscalía Provincial de Madrid, en noviembre de 2024, dio crédito a esta denuncia y apreció delito leve en algunos responsables del IPCE, aunque archivó el caso al haber prescrito. Tres años después, este trabajador afronta un expediente sancionador de empleo y sueldo de tres años y un mes. «Quieren echarme», denuncia. CSIF, el sindicato que le ha acompañado todo este tiempo, añade que el expediente «hay muy mala fe» y que «han ido a cazarle por denunciar lo que estaba ocurriendo».

