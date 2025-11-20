Cultura purga al trabajador que reveló los daños de la colección Laurent: «Han ido a cazarle por denunciar»

A finales de 2022, un técnico del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) dio la voz de alarma: las placas de vidrios de la histórica colección fotográfica de Jean Laurent se estaban degradando debido a la excesiva humedad que venían sufriendo desde hacía ... meses. Los responsables del IPCE habían dado el visto bueno a una deficiente reforma por valor de 1,5 millones de euros que había desbordado el control ambiental los depósitos. Una investigación de la Fiscalía Provincial de Madrid, en noviembre de 2024, dio crédito a esta denuncia y apreció delito leve en algunos responsables del IPCE, aunque archivó el caso al haber prescrito. Tres años después, este trabajador afronta un expediente sancionador de empleo y sueldo de tres años y un mes. «Quieren echarme», denuncia. CSIF, el sindicato que le ha acompañado todo este tiempo, añade que el expediente «hay muy mala fe» y que «han ido a cazarle por denunciar lo que estaba ocurriendo».

El Ministerio de Cultura imputa al técnico cinco faltas graves y una grave. La propuesta de sanción es de tres años y un mes de suspensión de empleo y sueldo. «Tengo 67 años y no quiero jubilarme. Me quieren forzar a hacerlo, quieren quitarse de en medio a un testigo de lo que han hecho», dice el trabajador, que tiene la categoría de personal laboral. En el expediente sancionador, que firma Carmen Páez, la subsecretaria de Cultura que nombró el ministro Ernest Urtasun, se acusa al conservador de incumplir tareas encomendadas por sus superiores jerárquicos: no catalogar doce fotografías destinadas a la exposición 'La Cataluña de Jules Ainaud'; entregar con retraso un informe sobre una donación de 2.930 fotografías del archivo Agromayor; no limpiar ni ordenar un depósito; no atender el buzón de consultas; y no elaborar las memorias anuales de actividades.

«Hay algunos hechos que pueden ser discutibles, pero la calificación es salvaje», valora Ángel Núñez, de CSIF. «Pensamos que este expediente disciplinario, como tal, es una represalia por las denuncias que hizo en su momento sobre la colección Laurent. De hecho, la información reservada que se hizo previa al expediente empezó poco después de que llegaran las conclusiones de la Fiscalía. Se denunció a una serie de personas, altos cargos del IPCE, y en las actuaciones de la Fiscalía aparecen con nombres y apellidos». Entre ellos, Marta Hernández, entonces subdirectora general, señalada por no adoptar a tiempo «medidas eficaces» pese a los informes que advertían del daño en el archivo. Fue destituida en junio de 2023. La colección Laurent comprende un total de 11.000 negativos en vidrio del siglo XIX, con retratos de personajes de la época y destacadas obras de arte, como las 14 pinturas negras de Goya que fueron arrancadas de la Quinta del Sordo.

El técnico expedientado no ha dejado de denunciar la gestión del IPCE sobre el archivo Laurent. Primero puso el caso en conocimiento de CSIF, pero Cultura no empezó a instalar deshumificadores para rebajar la humedad hasta que ABC informó del caso. Luego fue a la Fiscalía Provincial de Madrid, que terminó archivando la investigación, aunque sí aceptó la existencia de un delito leve y notificó al Ministerio el «considerable menoscabo patrimonial». Posteriormente acudió al Tribunal de Cuentas, pero no formalizó denuncia al carecer de abogado y procurador. Además, afirma haber sufrido acoso laboral durante los últimos tres años. Por el momento la Administración solo reconoce «un conflicto interpersonal», no un escenario de violencia psicológica ni un entorno hostil.

Se espera que el Ministerio de Cultura resuelva el expediente sancionador hacia mediados de diciembre. Los representantes sindicales recuerdan, no obstante, que al trabajador del IPCE le ampara el derecho de indemnidad, que prohíbe tomar represalias contra quien denuncia irregularidades. Mientras espera el dictamen del departamento que dirige Urtasun, el técnico ha solicitado protección urgente a la Autoridad Independiente de Protección del Informante.