ABC Cultural
Juicio al fiscal general
El Colegio de la Abogacía: «No es normal, y diríamos lo mismo si en vez de 'pareja de' fuera 'esposa de'»

La cultura pide el mismo blindaje contra la piratería que el fútbol

La Coalición de Creadores avisa de pérdidas de 3.000 millones al año y reclama a la UE una respuesta «en tiempo real» contra el pirateo de estrenos

La piratería se dispara, y sin contar aún el 'expolio' de la inteligencia artificial

Feria del videojuego en Toledo
Jaime G. Mora

Madrid

La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos ha remitido una carta abierta a las instituciones de la Unión Europea en la que reclama medidas «ágiles y urgentes» contra la piratería digital. El sector pide que los contenidos culturales reciban el mismo nivel de ... protección que las retransmisiones en directo de eventos deportivos, como los partidos de fútbol, para evitar perjuicios «irreparables» a la industria. La mitad de los contenidos que se piratean son novedades, estrenos y lanzamientos.

