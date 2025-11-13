La cultura pide el mismo blindaje contra la piratería que el fútbol

La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos ha remitido una carta abierta a las instituciones de la Unión Europea en la que reclama medidas «ágiles y urgentes» contra la piratería digital. El sector pide que los contenidos culturales reciban el mismo nivel de ... protección que las retransmisiones en directo de eventos deportivos, como los partidos de fútbol, para evitar perjuicios «irreparables» a la industria. La mitad de los contenidos que se piratean son novedades, estrenos y lanzamientos.

El texto, enviado en el marco de la revisión de la Recomendación (UE) 2023/1018 sobre la lucha contra la piratería, subraya que el problema no se limita a los eventos en vivo. Existen otros contenidos cuya sensibilidad al tiempo es comparable, advierte la Coalición, en referencia a estrenos cinematográficos y audiovisuales, lanzamientos editoriales, videojuegos, novedades musicales o reportajes exclusivos de medios de comunicación. En todos estos casos, «cada minuto cuenta» para frenar la difusión ilícita y el daño económico que produce la piratería.

La organización recuerda que España sigue siendo uno de los países más afectados de Europa. Según el Observatorio de Piratería, en 2024 se accedió ilegalmente a 7.330 millones de contenidos, un 8 por ciento más que el año anterior, con un valor de mercado de 42.782 millones de euros. Las pérdidas para las industrias culturales ascendieron a 3.032 millones (1.992 millones en 2023), lo que se traduce en más de 188.000 empleos directos e indirectos no creados y casi 1.000 millones de euros en ingresos fiscales perdidos. La mitad del material pirateado, un 49 por ciento, corresponde a estrenos o novedades con menos de un año en el mercado.

La Coalición apela a la Comisión Europea para que amplíe el ámbito de la actual Recomendación y adopte un marco jurídico que obligue a los intermediarios digitales a actuar con rapidez. Entre las medidas propuestas figuran el bloqueo inmediato de sitios ilícitos, la aplicación del principio de 'stay down' (que impida la reaparición del contenido tras su retirada), la identificación reforzada de los prestadores de servicios, y la transparencia de las plataformas en el tratamiento de infracciones.

Estrenos, botín de piratas

La carta recuerda que el protocolo español de protección de derechos de propiedad intelectual, firmado con el Ministerio de Cultura y los proveedores de internet, ha permitido impedir el acceso a miles de millones de archivos ilícitos. Sin embargo, advierte de que la velocidad y sofisticación de los mecanismos de encriptación y reaparición de webs exigen ahora una respuesta coordinada a escala europea.

«Preservar la creatividad y la innovación –asegura el documento– es salvaguardar la cultura y la economía de Europa». En un entorno donde las ventanas de explotación son cada vez más cortas, el sector pide a Bruselas una «mirada integral y ambiciosa» que ponga fin a la desprotección de los contenidos culturales sensibles al tiempo, cuyo pirateo limita su rendimiento comercial desde el momento mismo de su lanzamiento. Firman la carta, como miembros de la Coalición, AEVI, AIE, Cedro, Egeda, Fedicine, Promusicae, la Federación de Gremios de Editores de España, SGAE y Vegap.