Cultura cierra el caso del 'Aníbal' de Goya pese a las irregularidades de la Fundación Selgas

A mediados de 2021, la Fundación Selgas-Fagalde, administradora de un impresionante palacete en la localidad asturiana de Cudillero, estuvo en el ojo del huracán por las operaciones de venta de dos cuadros pertenecientes a su colección artística. ABC y 'La Nueva España' informaron de ... que el Patronato de la fundación vendió a los Amigos del Prado la obra 'Aníbal vencedor', de Goya, e intentó hacer lo mismo con otra del Greco a un museo húngaro contraviniendo los estatutos, que no permitían disgregar la colección artística salvo en los supuestos estipulados por ley. Esto es, cuando hubiera necesidades económicas y siempre con autorización previa del Ministerio de Cultura, un precepto que no se cumplió.

El escándalo estuvo a punto de llevarse por delante a la entonces consejera de Cultura asturiana, Berta Piñán, que como miembro del Patronato dio el visto bueno a la operación, y el Principado llegó a solicitar al Protectorado de Fundaciones que revisara las posibles irregularidades cometidas. En febrero, un año y medio después de que se pusiera en marcha la investigación, el Protectorado dio por cerrado el caso. El informe, al que ha tenido acceso ABC, confirma por fin que la Fundación Selgas vendió el cuadro de Goya sin la autorización previa del ministerio, como mantuvo este diario en numerosas informaciones, pero cierra la puerta a que la venta sea revisada al dar por «subsanado» ese defecto. El Protectorado de Fundaciones resuelve «tomar conocimiento de la enajenación del cuadro 'Aníbal vencedor'», que fue comunicada en abril de 2021. La venta, en cambio, se había firmado en diciembre de 2020.

La obra, la primera documentada de Goya, seguirá así expuesta en el Museo del Prado. La Fundación Amigos del Prado donó a esta pinacoteca el lienzo después de comprarlo por 3 millones de euros. La Asociación para la Defensa del Patrimonio Cultural del Concejo de Cudillero, que fue constituida en septiembre de 2022 para luchar por el regreso del cuadro a la Quinta de los Selgas, fue informada a finales de octubre de la resolución en la que se daban por subsanadas las irregularidades cometidas por la Fundación Selgas-Fagalde.

Riesgo de destitución

El informe de Protectorado de Fundaciones detalla una a una las diligencias realizadas para tratar de dictaminar si el cuadro de Goya formaba parte de la dotación fundacional o no. Para ello, solicitó al Patronato de la Fundación Selgas varios documentos que ABC publicó en su momento: los inventarios realizados en 1924 y 1993 (dos años después de que se constituyera la fundación), los cuadernos particionales de las herencias de las fundadoras, las actas de varios años... Recordemos, las dos hermanas fundadoras, herederas del ingente patrimonio atesorado por Fortunato y Ezequiel Selgas entre el siglo XIX y XX, dejaron claro en la herencia y en los estatutos que todo el conjunto de la Quinta -los jardines, el palacio, la iglesia, la casa cuartel y la colección artística- no se podía disgregar.

La Fundación Selgas, a modo de respuesta, argumentó que el cuadro de Goya se encontraba en Madrid cuando la entidad se puso en marcha y que «la definición de bienes adscritos a la Quinta es competencia exclusiva del Patronato». Los inventarios reclamados por Cultura, que ABC publicó, y estudios citados en la resolución, desmienten esta versión. La fundación, presidida por el abogado Gregorio Peña, alegó también que el dinero recibido por el Goya iba destinado a solventar problemas de liquidez, que la operación se hizo a precio de mercado y que el destino -el Museo del Prado, donde llevaba años depositado- confirmaba el interés en «divulgar la cultura».

El Protectorado da por buenos estos últimos argumentos, pero recuerda que lo que está en cuestión es «el posible carácter dotacional del bien». Y, en una redacción ambigua que evita concluir si el lienzo formaba o no parte de la colección artística (y con ello si se podía vender o no), certifica que en todo caso debió pedirse autorización. Cultura recurre a la jurisprudencia para avalar que este «acto contrario a la ley» finalmente sea subsanado. Eso sí, el Protectorado notifica que la Fundación Selgas ha incumplido su obligación de inscribir los bienes de su dotación, que la mala conservación de la documentación propia puede provocar la destitución de la dirección y pone en duda que la 'Inmaculada Concepción' del Greco no forme parte de la colección artística, como defiende el Patronato. La fundación intentó venderlo a un museo húngaro, pero Cultura lo impidió e instó al Principado de Asturias a que lo declarara Bien de Interés Cultural (BIC). Este verano, el Gobierno regional incoó además otro expediente BIC para proteger el conjunto de la Quinta, cuadro del Greco incluido.

Cronología Fechas clave de un escándalo goyesco

Diciembre de 2020. Inicio del proceso

En diciembre, la Fundación Selgas-Fagalde firmó la venta de un cuadro de Goya a los Amigos del Prado para solventar problemas de liquidez. En paralelo, el Ministerio de Cultura impidió que el Patronato vendiera la 'Inmaculada Concepción' del Greco a un museo húngaro.

Junio de 2022. Miquel Iceta se adelanta

El ministro de Cultura, que se comprometió en el Congreso a ser muy «exigente» y «transparente», dijo que su departamento había «recabado toda la información» sin apreciar delito. Lo dijo ocho meses antes de que el Protectorado de Fundaciones emitiera su resolución.

Febrero de 2023. Caso cerrado

El Protectorado de Fundaciones emite una resolución en la que da por «subsanada» la falta de autorización previa en la venta del 'Aníbal vencedor'. Y advierte de una posible destitución del Patronato si no resuelve deficiencias como la no conservación de documentación indispensable de la fundación.