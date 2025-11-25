Suscríbete a
El cruel destino de quienes se resistían a Roma: hallan la cabeza de un líder cántabro que las legiones colgaron de las murallas de un castro

Su cráneo fue expuesto tras el asedio de La Loma, en Palencia, para celebrar la victoria romana e intimidar a sus enemigos

Ategua: veinte años como BIC en Córdoba y siete de intensos estudios y hallazgos arqueológicos

Fragmentos del cráneo hallado en las murallas de La Loma y detalle de un diente
Fragmentos del cráneo hallado en las murallas de La Loma y detalle de un diente
«Por primera vez, de un modo fehaciente y sin dudas», según el arqueólogo Jesús Francisco (Kechu) Torres-Martínez, se ha constatado en la península ibérica el cruel castigo que los romanos deparaban a sus enemigos. Bajo la muralla derruida del castro cántabro de La Loma ... , en Santibáñez de la Peña (Palencia), los equipos que dirige este experto del Instituto Monte Bernorio de Estudios de la Antigüedad del Cantábrico (IMBEAC) junto con Santiago David Domínguez-Solera, director de HEROICA Arqueología y Patrimonio Cultural, hallaron parte del cráneo de un defensor de este asentamiento, que fue expuesto tras el asedio romano en las guerras cántabras.

Sobre el autor Mónica Arrizabalaga

Redactora especializada en arqueología y patrimonio. Autora de 'España, la historia imaginada' (Espasa) y coautora, junto con Federico Ayala, de 'La Gaceta olvidada' (Libros.com).

