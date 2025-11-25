El cruel destino de quienes se resistían a Roma: hallan la cabeza de un líder cántabro que las legiones colgaron de las murallas de un castro

«Por primera vez, de un modo fehaciente y sin dudas», según el arqueólogo Jesús Francisco (Kechu) Torres-Martínez, se ha constatado en la península ibérica el cruel castigo que los romanos deparaban a sus enemigos. Bajo la muralla derruida del castro cántabro de La Loma ... , en Santibáñez de la Peña (Palencia), los equipos que dirige este experto del Instituto Monte Bernorio de Estudios de la Antigüedad del Cantábrico (IMBEAC) junto con Santiago David Domínguez-Solera, director de HEROICA Arqueología y Patrimonio Cultural, hallaron parte del cráneo de un defensor de este asentamiento, que fue expuesto tras el asedio romano en las guerras cántabras.

Las legiones romanas solían exhibir los cadáveres de sus enemigos derrotados o partes de sus cuerpos, como las manos o las cabezas, que clavaban en estacas o picas o las colgaban de otras maneras para humillar a sus rivales. Era una práctica conocida por las fuentes y por la iconografía. En la columna de Trajano se ve cómo soldados romanos ofrecen al emperador las cabezas decapitadas de los dacios derrotados. Ahora, se ha podido comprobar que también se dio en Hispania durante las campañas militares que emprendió el emperador Octavio Augusto para someter a astures y cántabros, las dos últimas naciones celtas fuera del control de Roma en la Europa continental occidental.

Detalle de la columna de Trajano LONDONMUSEUM.ORG.UK

«Sobre todo los cántabros tenían una actitud muy beligerante contra el Imperio Romano y ayudaban a todo el que se sublevara contra los romanos», explica Torres-Martínez. Las quejas de pueblos cercanos como los vacceos, turmogos y autrigones, que ya habían sido incorporados al Imperio y sufrían los ataques constantes de los cántabros, sirvieron de excusa a Octavio Augusto para tratar de someter a esos grupos étnicos rebeldes que poblaban las actuales regiones de Asturias y Cantabria y las zonas septentrionales de Palencia, Burgos y León. Su derrota no solo completaría la conquista romana de Hispania. También aseguraría al Imperio el acceso a los puertos cantábricos necesario para llegar por mar hasta Germania.

Hasta el propio Augusto dirigió personalmente algunas de campañas militares antes de caer enfermo en el 26 a.C.. Se retiró a Tarraco para seguir de cerca la ofensiva, aunque después regresó a Roma. Sus planes de una rápida conquista militar se vieron enfangados en diez años de combates y sublevaciones, con gran desgaste de tiempo, materiales y vidas humanas. «Esto se convirtió en un Vietnam», comenta el investigador del IMBEAC.

Lugar del hallazgo del cráneo y puntas de flecha recuperadas en La Loma Santiago David Domínguez-Solera

La Loma, en la frontera sur del territorio cántabro, era un enclave estratégico en el camino más practicable que comunica con el sur de Asturias. Para tomar este castro ocupado por el pueblo cántabro de los 'populi Camarici', los romanos levantaron un campamento principal, varios fuertes y campamentos secundarios de los que aún quedan huellas arqueológicas. «Es el campo de batalla más importante de época de Augusto, por la cantidad de materiales que tenemos», indica Torres. Se han recuperado más de 3.000 puntas de flecha y unas 4.000 tachuelas de cáliga distribuidas en torno al castro, en una primera línea de circunvalación de ataque directo y en una segunda línea que bloqueaba la posible llegada de refuerzos o la huida de los asediados. «Fue una operación muy compleja, con gran cantidad de tropas», apunta el arqueólogo.

En las excavaciones se han encontrado 23 monedas que datan el asedio en fechas compatibles con las guerras cántabras, así como fragmentos de equipo defensivo y armas blancas, hebillas de cinturón y accesorios de joyería, en su mayoría con cortes o golpes causados posiblemente en combates cuerpo a cuerpo entre legionarios y cántabros.

Una persona significativa

Una vez asaltado en la campaña de Octavio Augusto o en la posterior, comandada por Cayo Antistio Veto (26-24 a.C.), el castro fue saqueado, incendiado y ocupado durante un corto tiempo por una guarnición romana antes de ser arrasado por completo. Entre las piedras de la muralla derruida por los soldados antes del abandono, los arqueólogos hallaron restos dispersos de un cráneo golpeado por los impactos del derrumbe.

La revisión tafonómica realizada por Santiago Domínguez, el análisis forense de Silvia Carnicero y el estudio de ADN elaborado por el genetista estadounidense David Reich en Harvard revelan que eran restos humanos de un varón nativo de mediana edad y autóctono de la zona, que falleció en la conquista del castro y su cabeza estuvo expuesta al aire libre antes de quedar sepultada entre los escombros ya medio descompuesta.

Estos expertos señalan en un artículo que firman con Iñigo Olalde, Swapan Mallick y Nadin Rohland en el Journal of Roman Archaeology que «el cráneo no presenta rastros del intenso incendio que afectó a los restos de la batalla y a otros arqueológicos», «el hueso parece haber estado relativamente fresco, posiblemente aún con tejido blando zonal cubriendo su superficie cuando cayó junto a la pared a la que había estado fijado» y muestra un deterioro por su exposición al sol y a las inclemencias del tiempo, así como daños causados en el derrumbe de la muralla.

«Está claro que fue expuesta en un sitio en el que se fue descomponiendo, pero al que no accedían los carroñeros porque no tiene marcas de depredadores», añade Torres-Martínez. Creen que fue colgada en el pasillo estrecho de acceso al castro, entre las dos puertas, para que todo el que entrara o saliera lo pudiera ver. «Bien pudo ser un oficial o alguien destacado del bando cántabro, una persona significativa, para que todo el mundo viera el destino de los que se resistían a Roma», estima el codirector de las investigaciones.

Por desgracia, los relatos de Tito Livio sobre las guerras cántabras se perdieron y se desconocen los nombres de los líderes indígenas. «Corocotta era una especie de jefe de una partida militar que funcionaba por su cuenta», apunta el historiador, que apunta en este caso «un magistrado, alguien con poder militar y civil, una figura de más prestigio».

Su cabeza no fue la única que estuvo colgada en La Loma. En las últimas excavaciones encontraron unos huesos sospechosos en la misma línea de muralla, cerca de la segunda puerta. «Son parte de una mandíbula también humana, pero no del mismo cráneo», adelanta Torres-Martínez, que no descarta hallar más restos conforme avancen las investigaciones en La Loma.