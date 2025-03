El conspiranoico: la ciencia y el 'moonwalk'

La ciencia avanza, pero el hombre hace el 'moonwalk', y esa coreografía de tira y afloja –yo invento el avión, tú dices que nos fumigan y él que todos los pájaros son drones, mientras ellos, siempre ellos, mienten– viene a ser la Historia, por resumir. ... Así que un magnate sueña con vivir en Marte y otro se levanta con la certeza de que la Tierra es plana, que es, dentro de las conspiraciones y los conspiranoicos, seguramente la más bella, la más absurda, la más genial. Llevamos cientos de años creyendo que vivimos en un globo y no, es más bien una pizza. ¿Y por qué hay tantos millones de euros invertidos en difundir un bulo solo a la altura del de los Reyes Magos? ¿Por qué la NASA, por qué SpaceX, por qué las órbitas, los satélites y las estrellas fugaces? Porque sí. ¿Pero esa pizza lleva piña o no?

El terraplanismo militante es exigente, mucho más que la ignorancia y la aceptación del consenso. Los terraplanistas siempre están preparados para el debate, pueden darte diez, quince, veinte argumentos para sostener la planicie de nuestro planeta. Han dedicado muchas más horas a refinar sus teorías de las que tú has pasado en clase de física. Gastan su tiempo, su dinero y sus esfuerzos en armarse de razones: trabajan en equipo, están mejor coordinados que la Unión Europea, y tienen más foros. En 2013, el matemático italiano Alberto Brandolini enunció el principio Brandolini: la energía necesaria para refutar una estupidez es mayor que la necesaria para generar dicha estupidez. Claro que esto lo dijo antes de que el terraplanista Mike Hughes muriera tras lanzarse en un cohete casero con el que quería demostrar de una vez por todas que llevaba razón.

Antes de que internet se convirtiera en un buffet libre de conspiraciones, antes de que esto fuera un negocio, muchas circulaban libremente como leyendas urbanas que se contaban al oído, como las cosas importantes, que son las que suceden cuando niños. ¿Sabes que Walt Disney está congelado en un laboratorio a la espera de que la tecnología avance lo suficiente como para resucitarlo? Y eso te lo creías, y no te cambiaba la vida pero sí hacía más interesante el mundo: en alguna parte había un corazón criogenizado, y eso, por lo que fuera, estaba bien. Hoy el mito se ha refinado un poco más y la versión oficiosa es que la compañía estrenó la película 'Frozen' para hackear el algoritmo de Google y que cuando escribieras en el buscador «Disney congelado» (o sea, «Disney frozen») solo aparecieran resultados de esta película. Un plan finísimo.

Cuando la conspiración se utiliza como arma política se convierte en bulo (ahí tenemos a Hillary Clinton comprando bebés en los bajos de una pizzería de Washington), y entonces deja de ser interesante para parecerse a una noticia y generar cabreo, indignación, bronca, que es lo que se estila ahora en X (antes Twitter): la teoría del gran reemplazo (un plan oculto para reemplazar a la población cristiana europea por árabes, norteafricanos y subsaharianos), la teoría del gran reinicio (un plan del Foro Económico Mundial para controlar a la población con la excusa del plan de recuperación económica tras la pandemia)... Estas conspiraciones ya no se cuentan al oído, sino que se gritan y se escriben con mayúsculas.

Antes era fácil imaginarse al conspiranoico como un friki alimentado a base de fideos instantáneos y perritos calientes en un salón con las paredes forradas con recortes del asesinato de JFK, pero hoy asistimos a su refinamiento estético. El conspiranoico se viste mejor, es cordial, va a tertulias y se presenta no tanto como un convencido de lo suyo sino como un dudoso de lo demás: es gente que empieza hablando de todo lo que no sabemos para, justo después, empezar con el 'moonwalk'. Porque Michael Jackson, obviamente, no está muerto.