Al menos tres personas atrapadas en el derrumbe de una mina en Asturias

El conservador que Cultura quiere purgar recibe el estatus de informante protegido

Denunció a los responsables del IPCE por los daños de la histórica colección Laurent y ahora se enfrenta a un expediente sancionador de tres años y un mes

Cultura purga al trabajador que reveló los daños de la colección Laurent: «Han ido a cazarle por denunciar»

Sede del Instituto del Patrimonio Cultural de España Guillermo Navarro
Madrid

El conservador del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) que alertó de la degradación de la colección Laurent ha ganado un escudo legal frente al intento del Ministerio de Cultura de sancionarlo con tres años y un mes sin empleo y sueldo. ... La Autoridad Independiente de Protección del Informante ha certificado que el técnico reúne los requisitos para ser considerado informante protegido. La figura blinda a quienes denuncian infracciones normativas y posibles irregularidades de interés general. Este trabajador obtiene así un reconocimiento formal de que actuó de acuerdo con los cauces legales y de que su testimonio merece protección frente a eventuales represalias.

Sobre el autor Jaime G. Mora

Periodista. Licenciado en Ciencias de la Información por la UCM y Máster ABC

Jaime G. Mora

