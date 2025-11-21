El conservador que Cultura quiere purgar recibe el estatus de informante protegido

El conservador del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) que alertó de la degradación de la colección Laurent ha ganado un escudo legal frente al intento del Ministerio de Cultura de sancionarlo con tres años y un mes sin empleo y sueldo. ... La Autoridad Independiente de Protección del Informante ha certificado que el técnico reúne los requisitos para ser considerado informante protegido. La figura blinda a quienes denuncian infracciones normativas y posibles irregularidades de interés general. Este trabajador obtiene así un reconocimiento formal de que actuó de acuerdo con los cauces legales y de que su testimonio merece protección frente a eventuales represalias.

El certificado constata que la denuncia sobre los daños ambientales de la colección Laurent encaja en el ámbito de la ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Valida que el trabajador tenía motivos razonables para comunicar lo que vio: una reforma defectuosa de climatización, valorada en 1,5 millones, que disparó durante meses la humedad del depósito donde se custodian las históricas fotografías de Laurent, provocando un deterioro en los vidrios. Su condición de informante protegido lo ampara ahora frente al expediente disciplinario que Cultura le ha abierto por cinco faltas muy graves y una grave.

Desde 2022, este trabajador ha denunciado ante diversas instancias el daño sufrido por un valioso archivo que reúne 11.000 negativos en vidrio del siglo XIX, con retratos de personajes de la época y obras singulares como las catorce pinturas negras de Goya arrancadas de la Quinta del Sordo. Primero alertó a sus superiores; después, lo comunicó al sindicato CSIF; más tarde, a la Fiscalía Provincial de Madrid. La Fiscalía apreció un delito leve por imprudencia grave en algunos responsables del IPCE, aunque archivó el caso por prescripción. Luego acudió al Tribunal de Cuentas, informó a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes y, en octubre, denunció corrupción y prevaricación en el IPCE ante el Ministerio de Cultura. La condición de informante protegido se activa a partir de esta última comunicación.

El ministerio que dirige Ernest Urtasun incoó en septiembre un expediente disciplinario contra este conservador que, en la práctica, forzaría su salida del organismo. Tengo 67 años y no quiero jubilarme. Me quieren forzar a hacerlo. Quieren quitarse de en medio a un testigo de lo que han hecho», dice. CSIF califica la propuesta de sanción de «salvaje» y denuncia un ambiente de «muy mala fe». El sindicato ve un nexo evidente entre las denuncias del trabajador y la reacción administrativa. «Han ido a cazarle por denunciar», afirma el responsable sindical Ángel Núñez.

Cultura tenía previsto resolver el expediente a mediados de diciembre, pero el escenario ahora cambia. La Autoridad Independiente de Protección del Informante reconoce que el denunciante actuó de buena fe, que comunicó los hechos por los canales adecuados y que existe riesgo de sufrir perjuicios por haberlo hecho. Considera que el trabajador se encuentra en una situación de vulnerabilidad derivada de su papel como denunciante. De hecho, ha presentado una denuncia por acoso laboral y por sufrir un progresivo aislamiento profesional: exclusión de reuniones, rechazo sistemático de proyectos, falta de comunicación y episodios como la desaparición temporal de su ordenador tras regresar de una baja médica. A falta de que se resuelva su denuncia –ha presentado un recurso de alzada–, la Administración solo reconoce «un conflicto interpersonal», no un escenario de violencia psicológica ni un entorno hostil.