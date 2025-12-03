El Congreso recuerda a Clara Campoamor como primera española en hablar ante la Sociedad de Naciones y la ONU

La sala Cánovas del Congreso de los Diputados acogerá el mañana 4 de diciembre la ponencia 'Clara Campoamor ante la Sociedad de Naciones y la ONU', en la que el historiador Luis Español recordará el papel de la sufragista ante las organizaciones internacionales, ... tanto la ONU como su antecesora, la Sociedad de Naciones.

«Clara Campoamor fue la primera española en hablar ante la Sociedad de Naciones, el 8 de septiembre de 1931. Unas semanas más tarde tomaba la palabra en el Congreso de los Diputados, convenciendo a la mayoría de aprobar el sufragio femenino», subraya Español, quien ha publicado recientemente datos hasta ahora inéditos en el trabajo 'Clara Campoamor ante la Sociedad de Naciones y la ONU', en la obra 'Siempre a la espera'.

Según el autor, este «inmenso éxito» ha oscurecido su faceta internacional: «No sólo fue parte de la representación española ante la SDN en 1931 y en 1934, sino que en 1956 y 1958, representó a la International Alliance of Women en la sede ginebrina de la ONU». Fue la primera española en hablar ante la SDN y probablemente, también, la primera española en hablar ante una comisión de la ONU, sucesora de la SDN.

Presentará el acto en la Cámara Baja la profesora de la Universidad de Ginebra Cristina Rosario Martínez Torres, editora de Siempre a la espera. Clara Campoamor y el exilio republicano en Suiza, (Renacimiento, 2025) y directora del proyecto académico-divulgativo Año Campoamor 2025, en Suiza.

En Ginebra

La sede principal de la Sociedad de Naciones estuvo en Ginebra, desde su fundación hasta su disolución. Cuando Clara Campoamor habló ante la Asamblea de la Sociedad de Naciones, en 1931 y en 1934, la sede de la SDN era todavía el palacio Wilson de Ginebra. La institución se trasladó al Palacio de las Naciones, en la misma Ginebra, en 1937.

El palacio Wilson pasó por distintas vicisitudes, y en 1988 se convirtió en la sede de la División de los Derechos Humanos, creada en 1946. Hoy es la sede principal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

«Obviamente no iba Franco a nombrar representante suya a una distinguida republicana como Clara Campoamor, sobre la que pesaba la amenaza de doce años de cárcel por masona»

La España de Franco fue aceptada en la ONU en diciembre de 1955. Ese mismo año, Clara se instaló en Suiza, en casa de la familia Quinche, en cuya casa murió en 1972. Aclara Luis Español, «Cuando Clara Campoamor regresa a Suiza, la International Alliance of Women, con sede en Ginebra, aprovecha la circunstancia para nombrar a Clara Campoamor y a su amiga la gran sufragista suiza Antoinette Quinche como sus representantes ante la sede helvética de la ONU (1956)»

«Obviamente no iba el Régimen del Invicto a nombrar representante suya a una distinguida republicana como Clara Campoamor, sobre la que pesaba la amenaza de doce años de cárcel por masona», dice Español, a quien resulta fascinante que «una representante oficial de España, en 1931 y en 1934, ante la Sociedad de Naciones, hablara en la ONU, de nuevo, en nombre de una organización femenina, cuatro lustros más tarde».

Contra el matrimonio infantil

De un artículo de periódico, deduce Español que Clara Campoamor intervino, como delegada de la Alianza Internacional de Mujeres, en estos términos:

«Derechos iguales, responsabilidades iguales, no apunta exclusivamente a la capacidad física, a la capacidad de procrear, sino que olvida la capacidad psíquica y psicológica de la mujer para prepararse para una vida personal e incluso para su papel de esposa y madre, y para su propio desarrollo como ser humano. Hay que eliminar a toda costa estas dos monstruosidades: la mujer-niña y la madre-niña».

La intervención de Clara Campoamor en la Asamblea, en 1934, corresponde al final de su carrera política en España. En agosto de 1936, huyendo de las matanzas en zona republicana, se fue a Suiza, a casa de sus amigos los Quinche, acompañada de su madre y de una sobrina. Durante la travesía de España a Italia, quisieron asesinarla unos ultraderechistas españoles. Luis Español publicó en este periódico el 12 de marzo de 2024 la parte del artículo original publicado el 12 de noviembre de 1936 en El Pensamiento Navarro, en que el frustrado asesino, que usaba el seudónimo 'Anjúbar' se enorgullecía de haber intentado, sin éxito, tirar al mar a Clara Campoamor. Al desembarcar en Génova, la policía fascista la interrogó pero pudo proseguir su camino hasta Suiza. Allí permaneció, con alguna estancia en París, hasta 1938, en que marchó a Uruguay y Argentina. En este último país residió hasta 1955. Dejó a su madre en casa de los Quinche, y no pudo regresar a la muerte de Pilar Rodríguez, en plena segunda guerra mundial.

En 1955 se instaló de nuevo en Suiza. Como el régimen de Franco no permitió que regresara a España, murió en Lausana, rodeada por el afecto de la familia Quinche, en 1972. Precisa Español que «su amiga y cómplice durante cuatro décadas de tantas aventuras feministas, Antoinette Quinche, consiguió que el cantón de Vaud, cuya capital es Lausana, aprobara el sufragio femenino en 1959. Resulta reconfortante pensar que la primera sufragista española convivió durante lustros con la principal sufragista suiza. No hay fronteras para el talento ni para la inteligencia».