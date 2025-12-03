Suscríbete a
El Congreso recuerda a Clara Campoamor como primera española en hablar ante la Sociedad de Naciones y la ONU

El inmenso éxito de la intelectual al conseguir el sufragio femenino ha oscurecido su papel internacional

Suiza conmemora en 2025 los 70 años de la llegada definitiva de la sufragista a tierras helvéticas

De cómo los diputados deshonran el Congreso en el 175 aniversario de su inauguración

Clara Campoamor
La sala Cánovas del Congreso de los Diputados acogerá el mañana 4 de diciembre la ponencia 'Clara Campoamor ante la Sociedad de Naciones y la ONU', en la que el historiador Luis Español recordará el papel de la sufragista ante las organizaciones internacionales, ... tanto la ONU como su antecesora, la Sociedad de Naciones.

