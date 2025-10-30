Suscríbete a
Un congreso internacional y una gran exposición con obra inédita abren el centenario Gaudí

Riudoms y Reus, sus ciudades natales, abren el 8 de noviembre el centenar de actividades planteadas para conmemorar el aniversario de la muerte del genio modernista

La Sagrada Familia llegará a los 172 metros de altura con la culminación de la Torre de Jesucristo

La Sagrada Familia iluminada
La Sagrada Familia iluminada reuters

Carlos Sala

Barcelona

Antoni Gaudí corría de pequeño con los bolsillos llenos de avellanas por las calles de Ruidoms, una pequeña localidad cerca de Reus, donde su padre tenía una caldera. Allí se dejaba sorprender por las maravillas de los caracoles en las paredes, la tierra dura ... de los suelos o las extrañas formas que tomaba la naturaleza. Así fue formando su genio. El futuro arquitecto era hijo, nieto y bisnieto de caldereros y de ellos también aprendió a controlar el espacio y a interesarse por los elementos naturales y por los progresos científicos que revolucionaban a diario la creación. Precisamente Reus y Ruidoms serán las localidades que darán el pistoletazo de salida a la conmemoración del centenario de la muerte del maestro modernista. Será el próximo 8 de noviembre en un montaje conjunto que contará con conciertos, espectáculo de luces, mapping y un largo etcétera de propuestas festivas.

