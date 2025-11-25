Suscríbete a
Condenan al marido de Esperanza Aguirre a pagar 853.000 euros por vender un 'goya' de la familia

Era parte de la herencia paterna perteneciente a la Casa de Bornos y lo vendió en 2012 por 5,8 millones

Detalle del retrato de Valentín Bellvis de Moncada y Pizarro, pintado por Goya en 1795
Detalle del retrato de Valentín Bellvis de Moncada y Pizarro, pintado por Goya en 1795 Fondo Cultural Villar Mir
Javier Lillo

Javier Lillo

Fernando Ramírez de Haro, conde de Bornos y esposo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, tendrá que abonar finalmente a uno de sus hermanos 853.000 euros por haber vendido en 2012 un cuadro de Goya que ... pertenecía a la familia y del que dispuso sin tener en cuenta a todos los que tenían derecho sobre él como herederos. Así, si bien la vía penal acabó en archivo en 2023, la vía civil sí que le obliga a abonar la cantidad adeudada a su hermano Íñigo Ramírez de Haro.

Javier Lillo

Redactor de tribunales

Javier Lillo

