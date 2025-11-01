Del coloso de Ramsés II al fabuloso tesoro de Tutankamón: los hitos más destacados del Gran Museo Egipcio

Por fin ha llegado el esperado día de la inauguración del Gran Museo Egipcio (GEM) con las salas abiertas que contienen el fabuloso ajuar hallado en la tumba del faraón Tutankamón. Los visitantes podrán disfrutar de más de 5.000, algunas de ellas mostradas ... en vitrinas por primera vez, además de todas las maravillas que ya están expuestas.

Este magnífico museo ya había sido abierto parcialmente: primero el gran atrio, después las monumentales escalinatas y, desde hace un año, doce de sus salas. Ahora se añaden las salas de Tutankamón.

Antes de entrar al extraordinario edificio tenemos un obelisco de Ramsés II en el patio y una moderna fachada con forma piramidal que contiene cartuchos con los nombres de los faraones más representativos de la historia de Egipto. Ya en el interior, en el gran atrio podemos contemplar la espectacular y colosal estatua de Ramsés II, que fue trasladada antes de que comenzaran las obras del edificio en 2008. Aquel traslado, realizado desde la bulliciosa plaza de Ramsés, en el centro de El Cairo, hasta la explanada elegida para esta inmensa construcción, nos dio imágenes de una espectacular procesión a través las calles de la ciudad.

El coloso de Ramsés II en el vestíbulo del GEM REUTERS

También en el atrio se pueden apreciar la Columna de Merenptah, hijo de Ramsés II, y dos estatuas colosales de Época Ptolemaica, probablemente de Ptolomeo II y Arsinoe II, recuperadas del fondo del mar al este de la ciudad de Alejandría.

En las escalinatas que permiten el ascenso a las salas superiores hay un despliegue de grandes estatuas y esfinges de reyes y divinidades, así como estelas, pórticos y sarcófagos, procedentes, sobre todo, de lugares arqueológicos de primer nivel como Tanis o Luxor. El visitante que va subiendo, a pie o a través de escaleras mecánicas, puede detenerse y disfrutar de estatuas de Tutmosis III, Amenofis III o Ramsés II, junto a enormes bloques pétreos perfectamente tallados que muestran a Hathor, Ptah o Sekhmet.

Al llegar a la parte superior, se pueden ver las tres pirámides a través de unas enormes cristaleras y, desde allí, acceder a una gran ala lateral que conduce a unos espacios descendentes de grandes dimensiones. Allí se encuentran las doce salas abiertas desde hace un año, que están ordenadas de manera muy didáctica en tres grandes temas: monarquía, mundo funerario y vida cotidiana, y disposición cronológica: Prehistoria, Reino Antiguo, Reino Medio, Reino Nuevo, Época Tardía y Grecorromana. Para facilitar la visita, cada sala contiene paneles informativos sobre áreas fundamentales de la civilización faraónica, como por ejemplo la evolución en la arquitectura piramidal, o espacios con uso de nuevas tecnologías, como se puede observar en la extraordinaria reproducción de las pinturas de la tumba del gobernador Khnumhotep II en Beni Hasan.

En la zona del Reino Antiguo hay estelas, relieves y pinturas de gran calidad, aunque uno no puede perderse el interesante y hermoso tesoro de la reina Heteferes, madre de Keops; la parte del Reino Medio presenta gran cantidad de objetos de vida cotidiana, hermosos ataúdes de madera con 'El Libro de los Dos Caminos' y las célebres maquetas de soldados hallados en una tumba de Assiut; el Reino Nuevo está representado por numerosos objetos de distintos tamaños, aunque destacan estatuas de reyes, dioses y escribas, como la de Hatshepsut arrodillada o las temibles Sekhmet, así como relieves, y de la Época Baja y Grecorromana hay auténticas maravillas en estatuaria y algunos sarcófagos impresionantes, como el de Nesptah, hijo de Mentuemhat.

A este recorrido cronológico podemos añadir la gran cantidad de ushebtis, joyas, armas y variados objetos de vida cotidiana o componente religioso que convierten la visita en una delicia, pues el visitante puede ir paseando mientras contempla un sinfín de piezas de gran calidad e importancia histórica.

Un ajuar nunca expuesto al completo

Con la sección de salas dedicadas al tesoro de Tutankamón, este museo, ya de por sí maravilloso, alcanza una nueva dimensión. Jamás un número tan sustancial de objetos pertenecientes al ajuar funerario de este faraón han sido expuesto, con lo cual el deleite del visitante por contemplar y aprender será máximo.

Más que nunca, El Cairo debe ser una parada obligada para todos los turistas que visiten Egipto y los viajes tendrán que ajustarse a nuevos circuitos con más días de estancia en la ciudad. Tres son los museos de historia faraónica que son indispensables: el Gran Museo Egipcio de las Pirámides, el Museo de la Civilización Egipcia (NMEC), en el que se puede ver la colección de momias reales, y el emblemático Museo de El Cairo, que sigue conservando piezas extraordinarias, en la plaza Tahrir.