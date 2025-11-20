Colombia ocultó la verdad: sí ha comenzado la extracción de piezas del Galeón San José

Un cañón, varias monedas de oro y una taza de porcelana fueron extraídas del yacimiento arqueológico del Galeón San José, hundido en el siglo XVIII en el Caribe con un tesoro invaluable. De momento no se ha hecho pública la fecha exacta de la ... extracción, ya que en las fotografías solo se consigna este mes de noviembre como dato. El cañón aparece en la cubierta del buque que lo ha rescatado, mientras que las tazas y monedas aparecen sobre un fondo neutro.

Mientras Colombia mantiene litigios con Sea Search Armada, la empresa cazatesoros que recibió la concesión en los años ochenta, y mantiene aparcado su acuerdo con otra empresa, MAC, con la que firmó un contrato el expresidente Santos, el Gobierno de Gustavo Petro realizó lo que llamó «actividades no invasivas» en el pecio del San José, se han dado a conocer por parte de la autoridad arqueológica colombiana que sí se produjeron extracciones. Son cinco piezas (cañón, taza de porcelana más fragmentos de este material y tres monedas de oro y bronce).

Ahora lo justifican con el calificativo de una «recolección superficial» de piezas con el objetivo de «comprender mejor los comportamientos que los materiales podrían tener una vez se expusieran al oxígeno», según Alhena Caicedo, directora del estatal Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). La misión, dirigida por la Armada colombiana, fue llevada a cabo con ROVS (vehículos remotos).

Imágenes publicadas hoy por el ICANH muestran a los científicos en el empleo de un brazo mecánico operado a control remoto mientras el resto del equipo, en superficie, aplaude. También se ha revelado que los investigadores recuperaron muestras de los sedimentos acumulados en el galeón, en el que murieron seiscientos marinos españoles. Los materiales serán analizados para «comprender mucho mejor las causas del hundimiento», dijo Caicedo, ya que un historiador colombiano ha puesto en circulación una nueva teoría de que no hubo una explosión en el buque, tal y como contaron los testigos presenciales de la batalla que acabó con el San José en cuestión de minutos.

Desde que fue hallado, el galeón ha sido objeto de disputas diplomáticas. España ha guardado silencio desde su hallazgo y sólamente espera que sean respetados los criterios científicos que defiende la Unesco. La pasividad de España es palmaria en este asunto. El gobierno de Gustavo Petro ha proyectado la extracción completa del pecio con recursos propios, algo que no parece probable con los medios que hoy tiene al alcance.