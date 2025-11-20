Suscríbete a
ABC Cultural

Colombia ocultó la verdad: sí ha comenzado la extracción de piezas del Galeón San José

Las autoridades arqueológicas revelan meses después que en la última exploración fueron extraídos un cañón, monedas y tazas de porcelana

Carla Rahn recela de la nueva hipótesis colombiana sobre el galeón

Colombia ocultó la verdad: sí ha comenzado la extracción de piezas del Galeón San José
Jesús García Calero

Jesús García Calero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un cañón, varias monedas de oro y una taza de porcelana fueron extraídas del yacimiento arqueológico del Galeón San José, hundido en el siglo XVIII en el Caribe con un tesoro invaluable. De momento no se ha hecho pública la fecha exacta de la ... extracción, ya que en las fotografías solo se consigna este mes de noviembre como dato. El cañón aparece en la cubierta del buque que lo ha rescatado, mientras que las tazas y monedas aparecen sobre un fondo neutro.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app