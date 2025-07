Del coche al auto-híbrido-enchufable-robótico

Hace años, viajar en coche era una experiencia casi mística. Uno se subía con fe, con bocadillos envueltos en papel de aluminio y un mapa con un par de lustros de retraso. El destino era solo una sugerencia. Se conducía con las manos, el oído ... y el corazón. Hoy, en cambio, viajar en coche es una tragicomedia tecnológica en la que tú no mandas: lo hace una señora robótica con voz de Siri menopáusica que te grita: «Gire a la derecha en 300 metros», aunque estés en la mitad de un puente. Antes, el coche era una promesa de libertad. Ahora es un zulo con ruedas, lucecitas y pantallas donde cada pasajero se convierte en un dictador digital con su propio sistema operativo: Spotify en el asiento de atrás, YouTube en el copiloto, Google Maps en el salpicadero y Alexa opinando sobre la climatización. No hay consenso, solo derrota. Viajar en familia se parece más a una junta de accionistas en crisis que a unas vacaciones.

El conductor, antes un semidiós de la carretera, un vaquero del asfalto, ahora es poco más que un esclavo del asistente de voz y del sensor de aparcamiento, que te chilla como una profesora en los ochenta, cada vez que te acercas a una columna. ¡Atención! Objeto cercano. Sí, el objeto soy yo, seño, que estoy intentando aparcar. El ritual ha cambiado. Antes, se llenaba el depósito, se arrancaba el motor con fe, y a los cinco minutos ya estabas debatiendo si tirar por la nacional o por la comarcal, dependiendo de la intuición y de lo que decía el tipo que te había llenado el depósito en la gasolinera. Ahora, nadie arranca nada sin antes poner seis destinos distintos en el navegador, revisar el tráfico en tiempo real, ver si hay puntos de carga eléctrica, valorar las reseñas de los demás internautas y comprobar en redes sociales si hay obras en la AP-7. ¿Aventura? No, Excel con ruedas. Antes, el viaje era el camino. Hoy el viaje es un podcast de 'true crime', una aplicación que mide cuántas veces se ha frenado mal y otra que te avisa si no estás conduciendo «de forma sostenible». Siendo así de brusco, no tenemos más remedio que avisar a su compañía de seguros para que el ordenador de a bordo sea un notario que se chiva a la compañía. El coche no arranca si no le das al botón exacto. No baja la ventanilla si no es por la consola central que parece diseñada por un desarrollador de móviles sin alma. No puedes ni abrir el maletero sin desbloquearlo desde una aplicación que, si no hay cobertura, te dice que lo intentes más tarde. Te vas de vacaciones y terminas con ansiedad tecnológica. Eso, si llegas al destino.

Y lo peor: nadie sabe ya conducir sin GPS. Nadie. Se acabó lo de «me acuerdo de esa casa abandonada» o «esa montaña me suena». Ahora todo el mundo va mirando una pantalla, como zombis motorizados. Y si el GPS dice que hay que cruzar un río, tú cruzas el río, aunque vayas con un Fiat Panda. Porque el algoritmo lo manda. Porque ahora la autoridad no es Tráfico: es Waze. Antes, si te perdías, parabas en una venta, preguntabas a alguien que sabía más que tú y a lo mejor acababas comiéndote un menú del día que aún recuerdas treinta años después. Hoy te pierdes y lo único que haces es añorar la cobertura, gritarle al móvil y volver a casa con la sospecha de que tu coche es más listo que tú, pero no lo suficiente como para entender una rotonda con tres salidas. Ni hablar de los coches modernos. Antes, abrías el capó y entendías algo. Hoy abres el capó y parece el cerebro de una nave espacial rusa. ¿Alguna avería? ¿Una rueda pinchada? Ya no se cambia: se llama a la grúa, se espera dos horas y se sube una historia a Instagram con cara de tragedia griega. Antes la rueda la cambiabas tú, con tus manos, tus juramentos y un gato oxidado. Ahora los coches, además de costar cinco veces más que los de antes, ni siquiera tienen una rueda de repuesto porque sería una ordinariez hacerle la vida más fácil al conductor. Una rueda de repuesto…; ¡Ja! ¿Y qué es lo siguiente? ¿Qué el conductor tenga que dar a los pedales? Acabáramos.

La relación con la carretera también se ha roto. Antes mirabas por la ventanilla. Ahora todos miran al móvil. Nadie ve el paisaje. Nadie se emociona al ver un cartel que dice «Venta de melones» o «Desvío a pueblo con nombre impronunciable». Nadie quiere parar a comer en un sitio si no tiene cuatro estrellas, fotos con filtros y unas diez mil reseñas. Los pueblos ya no existen. Son puntos intermedios entre la gasolinera con WiFi y la casa rural con jacuzzi. Y luego está la climatización. Antes, abrías la ventanilla y te daba el viento en la cara. Ahora, si la temperatura no es de 22,5 grados exactos, hay motín. Todos opinan. El coche es diplomacia internacional en movimiento. ¿Qué presión tienen las ruedas? ¿Cuántos kilómetros faltan? ¿Por qué el sensor dice que hay algo cerca si no hay nada? Porque el coche ya no es tuyo. Es una mezcla de dictador silencioso y terapeuta caro que te controla, te juzga y te insinúa que no deberías haber salido de casa sin actualizar el software.

Pero queda un algo que ocurre cuando la carretera se alarga, cuando suena esa canción antigua en la radio (si es que alguien aún la pone), cuando los niños se quedan dormidos y por un momento no hay pitidos, ni alertas, ni voces automáticas. El recuerdo de cuando viajar en coche era improvisar. Esa manera de preguntar cuando no se conocía. Ese apostar por un vecino con el que te topabas y pensabas: no me va a ayudar. O ese sí, tiene cara de buena persona. Entonces, por un segundo, recuerdas que antes conducías tú, no el coche. Que tenías manos, no asistentes. Que el destino daba igual, porque lo importante era el viaje. Hasta que, claro, el coche decide actualizarse en plena marcha y se apaga el sistema durante 30 segundos. Y ahí estamos todos: parados, sudando, mirando al salpicadero como si fuera una bomba nuclear. Porque en 2025, si algo falla en el coche, no llamas al mecánico: llamas a la NASA o al exorcista.