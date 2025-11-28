Suscríbete a
La cineasta Mariana Rondón estrena 'Zafari', el hambre como metáfora del poder

El largometraje llega esta semana a las salas de cine en España.

La cineasta que ganó en San Sebastián, censurada por criticar a Chávez

Mariana Rondón, retratada en Casa de América
Mariana Rondón, retratada en Casa de América ISABEL PERMUY
Karina Sainz Borgo

Karina Sainz Borgo

Madrid

En 1996, Mariana Rondón (Venezuela) y Marité Ugás (Perú) fundaron Sudaca Films, una productora independiente desde la cual ambas cineastas alternan los roles de dirección, guion y producción. Juntas han firmado varios largometrajes reconocidos internacionalmente —entre ellos con la Concha de Oro ... del Festival de San Sebastián— y mantienen una mirada incisiva sobre las fisuras sociales del continente. Si las sudacas tienen que entrar en la jungla —o filmarla—, lo hacen sin rodeos. Su nueva película, 'Zafari', es la prueba más reciente. Estrenada en el Festival de San Sebastián y dirigida por Mariana Rondón, la cinta llega ahora a las salas españolas.

