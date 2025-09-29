Trump insiste en que impondrá aranceles del 100% a las películas hechas fuera de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este lunes que impondrá un arancel del 100 % a todas las películas extranjeras, una medida sin precedentes que amenaza con trastocar el modelo de negocio global de Hollywood.

Esta medida pone de manifiesto la voluntad de Trump de extender las políticas comerciales proteccionistas a las industrias culturales, lo que aumenta la incertidumbre para los estudios que dependen en gran medida de los ingresos de taquilla internacionales y las coproducciones transfronterizas.

El presidente ha anunciado la medida en una publicación en su plataforma Truth Social, donde ha alegado que la producción cinematográfica estadounidense está perdiendo terreno frente a la competencia internacional. «Otros países nos han robado el negocio de la producción cinematográfica a los Estados Unidos de América, como si le robaran un caramelo a un niño», ha escrito.

Sin embargo, no quedó claro de inmediato qué autoridad legal utilizará Trump para imponer un arancel del 100% a las películas extranjeras. Tras el anuncio, las acciones de Netflix bajaron un 1,5% en las primeras operaciones bursátiles.

El presidente había planteado por primera vez la idea de un arancel sobre las películas en mayo, pero ofreció muy pocos detalles, lo que dejó a los ejecutivos del sector del entretenimiento sin saber si se aplicaría a países específicos o a todas las importaciones.

Los ejecutivos de los estudios cinematográficos declararon a Reuters a principios de este año que estaban «desconcertados» por cómo se podría aplicar un arancel a las películas, dado que los filmes modernos suelen utilizar producción, financiación, posproducción y efectos visuales repartidos por varios países.

La medida ha suscitado escepticismo entre los analistas jurídicos y comerciales. Algunos argumentan que las películas son un tipo de propiedad intelectual y forman parte del comercio mundial de servicios, un ámbito en el que Estados Unidos suele tener superávit, lo que plantea dudas sobre la base jurídica de los aranceles.

Las coproducciones con estudios extranjeros también se han vuelto más comunes, lo que aumenta las dudas sobre cómo se clasificarían esas películas.