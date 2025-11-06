Muere a los 85 años Pauline Collins, actriz de 'Shirley Valentine' y nominada al Oscar

La actriz británica de cine, televisión y teatro Pauline Collins ha muerto este miércoles a la edad de 85 años. «Pacíficamente» ha encontrado su final en su casa de Londres tras varios años enferma de párkinson, según ha explicado su familia. Collins es especialmente recordada ... por su papel en la comedia 'Shirley Valentine', que le valió una nominación al Oscar, como demuestran los múltiples homenajes de internautas en redes sociales tras conocerse la noticia.

También es ampliamente reconocido su papel en la serie 'Arriba y abajo' ('Upstairs, Downstairs' es el título original) en la que participó junto a John Alderton, actor inglés retirado con quien se casó en 1969 y tuvo cuatro hijos. «Era una presencia brillante, chispeante e ingeniosa», la recuerda su familia en un comunicado.

«Pauline significó muchas cosas para mucha gente, ya que desempeñó diversos papeles a lo largo de su vida. Era una presencia brillante, chispeante e ingeniosa tanto en el escenario como en la pantalla (...) Siempre será recordada como la icónica, decidida, vivaz y sabia Shirley Valentine, un papel que hizo suyo. Conocíamos todas esas facetas de ella porque su magia estaba presente en cada una de ellas», se lee en el mismo.

«Pero, sobre todo, era nuestra querida madre, nuestra maravillosa abuela y bisabuela. Cálida, divertida, generosa, considerada, sabia, siempre estaba ahí para nosotros. Y fue el amor de toda la vida de John (Alderton). Compañera, colaboradora en el trabajo y esposa durante 56 años», firma su familia más cercana.

También participó en producciones de cine y televisión británicas como 'Doctor Who', 'Bleak House', 'Quartet' o 'Conocerás al hombre de tus sueños', aunque parte de su carrera la pasó subida a las tablas, con papeles en obras como la adaptación 'The Passion Flower Hotel' o la versión de teatro de 'Shirley Valentine'. Aunque no ganó el Oscar con aquella famosa película sí fue galardonada con un premio Golden Globe y un Bafta a mejor actriz.