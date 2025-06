Jean-Pierre Darroussin: «El cine tiene esa función de ejercer una especie de catarsis sobre el espectador»

Con el inminente estreno en España de la película 'Juliette en primavera', el actor Jean-Pierre Darroussin llega a Madrid para charlar sobre la vida, la familia, las dificultades y la importancia de hablar de temas delicados.

-¿Cómo definiría 'Juliette en primavera'?

-Es una película con mucha calidez, cuenta historias que nos concierne a todas las familias. Intenta atravesar esas relaciones psicológicas entre hermanos, padres, madres, divorciados, separaciones… Estamos ante una familia, ¿Cómo diría? Un poco alocada. Son artistas. La protagonista es diseñadora de dibujos animados, ya que la historia está sacada del cómic homónimo, y la madre pretende ser pintora, todo el mundo se burla de ella, pero está llena de deseo, de vida... Todo en un entorno bastante precario, porque no están en una buena situación económica, viven en entornos bastante humildes. Yo soy un padre y un abuelo que vive de su pensión de jubilación, pero también es un poco el pilar de amor, con quien siempre se puede contar, se ocupa menos de sí mismo y más de los demás.

-¿Se puede decir que la película trata de la vida, sin adornos?

-Sí, explora el ambiente en el que una chica joven ha crecido y se cuestiona todo. Vuelve a su familia, a su hogar, y descubre un secreto que, por motivos de dolor, de vergüenza ajena, está vinculado a una época donde las familias no hablaban. Ahora mismo es precisamente todo lo contrario, el psicoanálisis existe y es más común la idea de que hay que expresar las cosas en vez de dejarlas, asentarse, sedimentar, y esto crea capas cada vez más indiscutibles, y traumas sobre los niños, los nietos.. Esos problemas han sido transmitidos de generación en generación, entonces está bien hablar y descubrir las llaves que pueden abrir puertas, y cuando se abren entra la luz.

-Precisamente usted interpreta a un padre que no puede expresar todo lo que siente...

-Hace bromitas. Es una expresión de sus auténticos sentimientos, porque tiene que afrontar demasiadas cosas, y ha decidido ser más ligero. En vez de molestar a la gente con sus propios dramas es alguien que está mucho más para los demás que para sí mismo. Intenta aligerarse para no cargar sus pesos y problemas sobre los demás. Tiene esa filosofía de evitar, de apartarse, que, al final, es una dinámica que permite a los demás desarrollarse y evolucionar. Él ha decidido no ocupar demasiado tiempo, no ponerse en el centro.

-Usted tiene hijos, ¿cómo ha llevado sus sentimientos como padre a esta película?

-Yo creo que soy un padre como el de la película. La diferencia es que la gente me reconoce en la calle, entonces es más difícil para mí, digamos, borrarme. A veces pienso que es un poco complicado para mis hijos, pero saben que pueden contar conmigo.

-¿Cree que es una historia universal?

-Sí, porque podría haber sido escrito por Chejov, él hablaba de todo esos matices, de lo que no se dice. En su literatura hay muchos personajes escritos a través de bromas, que se expresan así. Creo que hay un paralelismo entre siempre hacer reír y llorar y ese debate que está en sus sentimientos. Además, hay muchísimos autores capaces de escribir los torbellinos del alma humana, pensemos en Woody Allen o Ingmar Bergman. Esta es una película ligera, pero sumamente tierna.

-Es una película realmente poética...

-Es cierto, por ejemplo, hay momentos que desvían la atención, como un gato cayendo del tejado, pero permiten crear vínculos originales entre los acontecimientos y las personas. Y la poesía está ahí, en esa mirada que permite asociaciones, vínculos originales.

-¿La vida puede ser caótica y cotidiana a la vez?

-Bueno, depende de los individuos, hay personas que articulan su vida y se organizan para que lo cotidiano sea suficientemente programado, rígido, y encuentran su ritmo normal en la vida para que el caos no prime. Pero el caos siempre se invita, entra en el momento menos esperado. Y es eso lo poético y lo interesante en la vida, la alternancia entre lo caótico, el rito, y lo cotidiano.

-¿Cree que esta película puede ser catalogada como inclusión forzada?

-Bueno, en todo caso, es valiente y osado para un cineasta, para un autor, proponer a los espectadores una película sobre la depresión. Hay que hacer muchísimas contorsiones para encontrar esa ligereza agradable sobre un tema grave, porque se trata de una enfermedad. Cada vez se habla más de temas que hay que afrontar. La gente empieza a tener en cuenta que uno puede mejorar a través de la comprensión de esos problemas, llamando a las cosas por su nombre. No creo que una película pueda ser una sesión de psicoanálisis, pero el cine, como el teatro, siempre tiene esa función de ejercer una especie de catarsis sobre el espectador y de revelarle cosas sobre sí mismo.

-Hablando de valentía, Blondine Lenoir, la directora, es una mujer que le gusta trabajar este tipo de dilemas y problemas

-Sí, ha hecho '50 Primaveras', una película sobre la perspectiva histórica de la lucha por la contracepción y el aborto a través del movimiento 'Long Black'. Es una cineasta feminista muy reivindicativa, muy valiente... para ella es fundamental hablar de la emancipación de las mujeres, la liberación, del respeto y de la comprensión de las motivaciones profundas y dificultades que podemos encontrar en una familia normal, donde el papel de la mujer es a veces menospreciada. 'Juliette en primavera' es un cuadro familiar donde el padre no habla mucho, no es el hombre que tiene el poder de la palabra y dirige a la familia. Pero precisamente es a través de esa responsabilidad nueva de las mujeres, tomando ese poder que lleva consigo cierta responsabilidad y engendra otras percepciones del mundo. Me parece que las mujeres son más valientes que los hombres en ese sentido, precisamente es eso también la valentía, afrontar esos problemas, hablar de ellos, proyectarlos sobre una pantalla e invitar a la gente a reflexionar sobre ellos.

-¿Por qué hay que ver esta película?

-A mi me gusta mucho ver películas que me cuentan con profundidad cómo los otros viven, dónde están, qué pasa con ellos, cómo están las cosas… es ese tipo de cine el que me atrae. Además, es una película a través de la cual podemos sentir cómo se vive en provincia, en Francia, y no es una película parisina. Entonces diría que, por una vez, no vais a ver una película parisina.