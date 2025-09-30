Suscríbete a
ABC Cultural

Te invitamos al estreno en cines de La casa de muñecas de Gabby

Sorteamos entre nuestros suscriptores 3 entradas cuádruples para disfrutar del estreno en familia

#LaCasaDeMuñecasDeGabby
#LaCasaDeMuñecasDeGabby

ABC

Madrid

Este 17 de Octubre, DreamWorks Animation da el salto de su exitosa serie en streaming a la gran pantalla con La Casa de Muñecas de Gabby: La Película

Gabby (Laila Lockhart Kraner, retomando su papel de la serie) decide irse de viaje con su abuela ... Gigi (la ganadora de cuatro Premios Grammy Gloria Estefan) rumbo a la maravillosa ciudad de Cat Francisco. Pero cuando la casa de muñecas de Gabby, su posesión más preciada, acaba en manos de Vera, una excéntrica dama obsesionada con los gatos (la nominada al Oscar® Kristen Wiig), Gabby emprende una aventura por el mundo real para volver a reunir a sus mininos y salvar la casa de muñecas antes de que sea demasiado tarde.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app