Te invitamos al estreno en cines de La casa de muñecas de Gabby

Este 17 de Octubre, DreamWorks Animation da el salto de su exitosa serie en streaming a la gran pantalla con La Casa de Muñecas de Gabby: La Película

Gabby (Laila Lockhart Kraner, retomando su papel de la serie) decide irse de viaje con su abuela ... Gigi (la ganadora de cuatro Premios Grammy Gloria Estefan) rumbo a la maravillosa ciudad de Cat Francisco. Pero cuando la casa de muñecas de Gabby, su posesión más preciada, acaba en manos de Vera, una excéntrica dama obsesionada con los gatos (la nominada al Oscar® Kristen Wiig), Gabby emprende una aventura por el mundo real para volver a reunir a sus mininos y salvar la casa de muñecas antes de que sea demasiado tarde.

¿Quieres ser de los primeros en disfrutar en familia de La casa de muñecas de Gabby en tu cine favorito? Participa en nuestro concurso y gana una de las 3 entradas cuádruples para ver el estreno en la gran pantalla. Las entradas son digitales y se pueden canjear en la taquilla de los cines KINÉPOLIS, CINE SUR, CINES ABC, MK2 PALACIO DE HIELO, OCINE, LA DEHESA y CINES ACEC (Excepto Filmax Gran Vía y Cinemax Almenara), siempre que la película esté en su cartelera. Desde el estreno de la serie La casa de muñecas de Gabby en 2021, los niños de todo el mundo han disfrutado de una gatástica fiesta continua con Gabby y sus amigos en Netflix. Creada por las aclamadas narradoras Traci Paige Johnson y Jennifer Twomey, La casa de muñecas de Gabby es una serie que combina animación y acción real y en la que la protagonista abre una caja sorpresa antes de zambullirse por arte de magia en un fantástico mundo de animación lleno de adorables personajes felinos que viven dentro de su casa de muñecas. El sorteo finalizará el 15 de octubre y anunciaremos los ganadores en esta misma página. ¡Gracias por participar!

