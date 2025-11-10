La Asociación Española de Pintores y Escultores homenajea a Diego Canca

El pasado viernes tuvo lugar, en la sede de la AEPE (Asociación Española de Pintores y Escultores), un homenaje al pintor Diego Canca al que asistieron el director de cine Fernando Colomo, el modisto de alta costura Petro Valverde y numerosos artistas plásticos. Canca ( ... Ceuta, 1948) es un humanista multidisciplinar: maestro pictórico del realismo, escultor y grabador, es además un escritor de notable talla.

Durante la celebración del evento, el autor presentó su última obra, 'Retrato de Fernando Colomo', que el periodista y escritor Pedro Touceda se encargó de entregar al cineasta español, quien, el pasado mes de septiembre estrenó su largometraje, 'Las delicias del jardín'. Curiosamente, este filme está ambientado en el mundo del arte y versa sobre un padre y un hijo pintores. Canca y Colomo se conocieron durante una de las presentaciones de la última novela de Touceda, 'Andanzas del Maravilloso Idiota'.

En el homenaje, el presidente de la AEPE, José Gabriel Astudillo, entregó a Diego Canca una placa en reconocimiento a su trayectoria. A lo largo de su carrera, Canca ha recibido distintos galardones y ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas en España. Su obra también ha podido verse en ciudades como Nueva York, Berlín, Fráncfort o Gante, de la mano de la galería de arte estadounidense Batik International.