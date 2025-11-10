Suscríbete a
La Asociación Española de Pintores y Escultores homenajea a Diego Canca

El pintor presentó en la sede de la entidad su última obra, un retrato del cineasta Fernando Colomo

De izq. a dcha., Pedro Touceda, Fernando Colomo, Diego Canca, la secretaria general de la AEPE, Dolores Barreda, y su presidente, José Gabriel Astudillo ABC

ABC

El pasado viernes tuvo lugar, en la sede de la AEPE (Asociación Española de Pintores y Escultores), un homenaje al pintor Diego Canca al que asistieron el director de cine Fernando Colomo, el modisto de alta costura Petro Valverde y numerosos artistas plásticos. Canca ( ... Ceuta, 1948) es un humanista multidisciplinar: maestro pictórico del realismo, escultor y grabador, es además un escritor de notable talla.

