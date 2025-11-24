Suscríbete a
Charlotte Gneuss: «La retórica 'antifascista' de Putin es la de la RDA en 1976»

En 'Los confidentes' narra la relación entre una adolescente y un agente de la Stasi en la Alemania comunista

La escritora alemana Charlotte Gneuss
La escritora alemana Charlotte Gneuss
Sergi Doria

Sergi Doria

Barcelona

La República Democrática Alemana era el régimen de la delación. «Vecinos, padres, madres, tíos o primos trabajaban para la Stasi», advierte Charlotte Gneuss, autora de 'Los confidentes' (Acantilado/Periscopi). La adolescente Karin, residente en Gittersee, suburbio de Dresde, es testigo de la huida de ... Paul, su primer novio, al bloque occidental. A partir de ese momento el agente de la Stasi Wickwalz pasa a formar parte de su vida.

Sobre el autor Sergi Doria

Periodista y doctor en Ciencias de la Información, se incorpora a ABC en 1995 donde es redactor de Cultura, crítico teatral, literario y columnista. Autor de varias novelas y profesor de Historia del Periodismo.

Sergi Doria

