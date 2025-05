Charles M. Schulz y el poder del fracaso, así se convirtió Snoopy en icono global

El 2 de octubre de 1950, el estadounidense Charles M. Schulz publicaba la primera tira de 'Peanuts'. Shermy pronunciaba la frase inaugural. El buen amigo de Carlitos no parecía mostrar mucha afinidad con él al principio. Mientras Patty y él lo observan sentados en una ... escalera, este último dice: «¡Mira! ¡Aquí llega el bueno de Carlitos! El bueno de Carlitos... ¡Cómo le odio!».

Simple pero efectivo, servía para introducir al protagonista y dejar con ganas de más a los lectores. Sin embargo, Schulz también sintetizó desde el principio buena parte de su historia. El colegio no fue una experiencia agradable para él. Se sentía un perdedor y los demás niños le evitaban. Así dibujó a Carlitos. Cuando se cumplen 75 años de su creación, los 'Peanuts' siguen presentes en nuestro día a día.

Como ídolos pop gracias a un hábil 'merchandising' (Schulz aparece en las listas de los fallecidos que más beneficios generan), pero también porque supo tocar temas universales. Encarnó la soledad, el miedo, el amor no correspondido o la amistad en unos personajes «con los que nos podemos identificar. No son cerrados. Tienen virtudes y defectos, y eso los hace entrañables», señala Daniel Álvarez Cañellas, artífice de la selección y traducción de 'Carlitos y Snoopy', la antología que Reservoir Books ha sacado con motivo del aniversario.

Apenas dos días después de la primera tira, Schulz presentó a Snoopy, con el que también tiró de biografía. Su familia recibió un perro blanco y negro llamado Spike. «Era el más inteligente que he conocido. Tenía un vocabulario de al menos 50 palabras, palabras que entendía, claro está», rememoraba. No solo le inspiró el personaje. Antes de 'Peanuts' protagonizó su primera tira publicada y, más tarde, lo convirtió en hermano de la célebre mascota de Carlitos, que, como él mismo, vivía en el desierto de California.

En esta primera etapa, Snoopy se comportaba como un perro común: no caminaba a dos patas, ni era un piloto de la I Guerra Mundial. Álvarez apunta que estos años son los menos conocidos de 'Peanuts'. «El humor de Schulz es un poco más cáustico y Charlie Brown (Carlitos) es más desgraciado aún si cabe que en los años posteriores», afirma a ABC.

A lo largo de los años, Schulz fue afinando sus dibujos en fondo y forma. «A finales de los 50 y en los 60 se estabiliza. Ya tiene claro cómo tiene que ser cada personaje y mantiene los trazos hasta el final». También perfiló los arquetipos existenciales. Capitaneados por el chico que encajaba los desengaños como nadie, Linus representa la filosofía y la duda, aferrado a su mantita como símbolo de nuestra fragilidad frente a la incertidumbre; Lucy reparte sarcasmo en su consulta de psiquiatría por 5 centavos, un Schroeder obsesionado con Beethoven representa la pasión por el arte…

Espejo social y humano

Schulz dejó en manos de Snoopy lo que quizás quiso ser pero no pudo: alguien soñador que aspira a más, sin miedo, sin necesidad de aprobación externa. Y convirtió a Woodstock en cómplice de esa utopía. Pintó un pájaro por primera vez en 1967, pero no le puso nombre hasta 1970. El famoso festival de 1969 le pareció perfecto para un personaje tan caótico y libre (en España no pensamos igual y lo tradujimos como Emilio). Los dos representan lo que quisiéramos ser cuando nos quitamos de encima a la lógica.

El dibujante también proyecta a la sociedad estadounidense en sus historietas, incorpora tendencias y actúa al hilo de los acontecimientos, algo que Quino siempre reconoció que le sirvió de inspiración para crear a Mafalda. Schulz pintó a la Niña Pelirroja (Peppermint Patty) cuando detectó un nuevo tipo de infancia «más independiente y que hablaba más alto». Franklin fue el primer niño afroamericano de la serie y entró en 1968, después del asesinato de Martin Luther King. El documental '¿Quién eres Charlie Brown?' relata cómo chocó su llegada, con las calles incendiadas todavía.

Él es una de las últimas incorporaciones del pequeño gran espejo de la humanidad que es 'Peanuts'. Ahí están también las noches más oscuras de Carlitos. ¿Quién no se siente reflejado con su insomnio antes de empezar la temporada de béisbol? «Me recuerda la inquietud en la que vivimos todos en los momentos de incertidumbre, el no poder dejar de dar vueltas a cosas por las que no puedes hacer nada, como ha pasado ahora con el apagón y como pasó en la pandemia», dice el editor.

En 1969 viajaron a la Luna. La misión Apolo 10 de la NASA llamó 'Charlie Brown' al módulo de mando y 'Snoopy', al lunar. Su fama pasó a ser estelar y su mercadotecnia también. Los relojes con el perro que la firma Omega lanza en los aniversarios de las misiones son los más cotizados y tienen lista de espera. La posteriores adaptaciones de Swatch se estudian como caso de éxito de marketing en las escuelas de negocio.

En su momento álgido, 'Peanuts' se publicó en más de 2.600 periódicos y llegó a 355 millones de lectores en 75 países. En España, ABC comenzó con las tiras en 1975. Cuando Schulz enfermó, anunció su retiro en diciembre de 1999. Murió el 12 de febrero de 2000, un día antes de su última publicación. En 1977, dejó una frase que bien resume su historia: «Supongo que una de las soluciones es, como Charlie Brown, simplemente seguir intentándolo. Él nunca se rinde. Y si alguien debe rendirse, es él».