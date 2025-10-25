Suscríbete a
Charles Burns: «No estoy preocupado por la IA, el cómic necesita artistas, el problema es la ilustración»

Uno de los tótems del cómic 'underground' presenta en Kosmópolis la edición omnibús de su última obra maestra, la inquietante 'Laberintos' (Reservoir Books)

«Puedo lidiar con horrores internos, pero no puedo hacerlo con los del mundo real»

Autorretrato de Charles Burns
Carlos Sala

Barcelona

Charles Burns tuvo una adolescencia bastante normal, dice, por eso no entiende como una y otra vez vuelve a esa época de la vida en sus historias, y eso que ya ha cumplido los 70. «De verdad, no lo entiendo, pero es cierto que ... si sigues mi carrera es una constante. Bueno, cuando era adolescente no me gustaban los deportes, y obligaba a mis amigos a que dibujaran conmigo todo el rato, pero eso tampoco es tan raro, ¿no?», asegura. Depende, pero nadie puede quejarse. Pocos han descrito la angustia adolescente como Burns en su gran obra maestra 'Agujero negro', y ahora regresa a ese mundo en 'Laberintos' (Reservoir Books), un fascinante relato de un joven con angustia social que se centra en sus dibujos, las películas de serie B y la ciencia ficción para buscar refugio de una realidad que no le gusta en absoluto.

