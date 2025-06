El Cervantes no está por la labor de darle el centro de Los Ángeles a la exministra González-Sinde

El Instituto Cervantes no está por la labor de que la exministra socialista Ángeles González-Sinde se ponga al frente del codiciado centro ubicado en Los Ángeles o, en su defecto, en el de Mánchester, los dos puestos a los que la actual presidenta del ... Patronato del Museo Reina Sofía ha presentado su candidatura. Según ha podido saber ABC de fuentes del Instituto, el Cervantes envió hace 15 días una propuesta de designaciones para las seis plazas convocadas en febrero y González-Sinde no se encuentra entre los elegidos. Esto no significa que la decisión final sea la misma: estos nombramientos deben contar con el visto bueno de la Secretaría de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo antes de que el director del Cervantes, Luis García Montero, emita la resolución definitiva. Si finalmente González-Sinde sale elegida directora de algunos de los centros a los que aspira será porque alguien por encima del Cervantes se habrá empeñado en ello... Fuentes del Instituto comentaban hace una semana a ABC que la resolución definitiva estaba «al caer», pero pasan los días y desde Exteriores siguen sin pronunciarse.

Las plazas que el Cervantes debe resolver son seis. Las dos para las que la exministra se ha postulado son Los Ángeles (con una remuneración de 162.032 euros) y Mánchester (164.060 euros). La exministra de Cultura compite con otros 29 candidatos para la plaza del centro ubicado en la meca del cine y con 37 para la plaza del Reino Unido, según la resolución definitiva de candidatos publicada el pasado mes de abril en la sede electrónica del Cervantes. Las otras cuatro plazas ofertadas por el instituto -a las que no se ha presentado la exministra- son Recife (Brasil), en la que hay 23 aspirantes para un cargo remunerado con 99.684 euros; Albuquerque (EE.UU.), con 28 pretendientes para 127.451 euros; Curitiba (Brasil), con 23 candidatos para 99.684 euros, y Túnez, con 28 solicitantes para 76.179 euros. La plaza de Los Ángeles quedó descabezada a finales del año pasado, cuando el escritor Luisgé Martín comunicó que abandonaba el puesto para dedicarse a sus «intereses literarios». Unas semanas después se supo que había escrito 'El odio', donde José Bretón confiesa el asesinato de sus dos hijos. Por este libro, Luisgé Martín ha estado en el centro de la mayor polémica editorial en años, hasta el punto de que la editorial Anagrama terminó renunciando a publicarlo. La dirección del centro de Los Ángeles la ha coordinado estos meses Javier Valdivieso, director del Cervantes de Nueva York. Para las designaciones pendientes, el Cervantes cuenta con un comité de valoración que ha entrevistado a los aspirantes, pero a diferencia de otros puestos públicos aquí no se hace una valoración por puntos, con lo que la designación final es discrecional. Hija del cineasta José María González-Sinde, fundador de la Academia de Cine de España, Ángeles González-Sinde está muy bien relacionada políticamente. Fue ministra de Cultura para Zapatero entre 2009 y 2011, ha sido presidenta de la Academia de Cine (2006-2009) y desde 2020 preside el Patronato del Museo Reina Sofía. El guion de 'La buena estrella' (1997) le valió un Goya y fue premiada como Mejor Dirección Novel por 'La suerte dormida' (2003). También ha escrito novelas infantiles y fue finalista del premio Planeta 2013 con 'El buen hijo'. El nombramiento del anterior director del centro en Los Ángeles ya estuvo envuelto en polémica, puesto que recayó en Luisgé Martín, que además de publicar novelas también estuvo escribiendo discursos para Pedro Sánchez; había pasado antes tres años como asesor en el gabinete del presidente del Gobierno.

