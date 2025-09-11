Suscríbete a
ABC Cultural

CC.OO. denuncia que la sede de Alcalá de la Biblioteca Nacional carece de licencia de actividad

El sindicato denuncia humedades, riesgo de incendios, casos de legionella y plagas de conejos en el edificio

Reclama a Urtasun la destitución «fulminante» del director, Óscar Arroyo, y del director técnico

La Biblioteca Nacional estudia retirar la corona de su imagen institucional

Interior de la sede de Alcalá de Henares
Interior de la sede de Alcalá de Henares ABC
Jaime G. Mora

Jaime G. Mora

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comisiones Obreras denuncia que la sede de la Biblioteca Nacional de España (BNE) de Alcalá de Henares, treinta años después de su inauguración, carece de licencia de actividad y exige la destitución «fulminante» del director general, Óscar Arroyo, y del director técnico, José Luis ... Bueren. El sindicato les acusa de «ocultar información» al Ministerio de Cultura sobre los riesgos que sufren tanto el patrimonio histórico que se custodia en la segunda sede de la BNE como los trabajadores.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Jaime G. Mora

Periodista. Licenciado en Ciencias de la Información por la UCM y Máster ABC

Jaime G. Mora

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app