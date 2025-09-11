CC.OO. denuncia que la sede de Alcalá de la Biblioteca Nacional carece de licencia de actividad

Comisiones Obreras denuncia que la sede de la Biblioteca Nacional de España (BNE) de Alcalá de Henares, treinta años después de su inauguración, carece de licencia de actividad y exige la destitución «fulminante» del director general, Óscar Arroyo, y del director técnico, José Luis ... Bueren. El sindicato les acusa de «ocultar información» al Ministerio de Cultura sobre los riesgos que sufren tanto el patrimonio histórico que se custodia en la segunda sede de la BNE como los trabajadores.

Un informe del Tribunal de Cuentas, publicado en octubre de 2024, ya advertía de que este edificio –construido en varias fases entre 1993 y 2009– no contaba con licencia de funcionamiento ni con un plan urbanístico que permitiera su ampliación, pese a las necesidades de mayor espacio del centro. La BNE adujo entonces que mantenía contactos con el Ayuntamiento de Alcalá para regularizar su situación.

Según CC.OO., el permiso de actividad es la garantía de que se cumplen las condiciones legales para el uso seguro de un inmueble. «Si no se concede, es que el edificio tiene taras», asegura Emilio Murcia, delegado de prevención y secretario general del sindicato en la BNE. La central sindical advierte, en línea con el Tribunal de Cuentas, de graves deficiencias estructurales y de mantenimiento.

Entre ellas, destacan las filtraciones de agua: «El acristalamiento de todo el edificio está mal sellado y se filtra por casi todas las ventanas». Las reparaciones realizadas, asegura CC.OO., han sido «puntuales». El sistema de climatización tampoco ha resistido los últimos veranos. En 2024 tanto el personal como los fondos bibliográficos soportaron temperaturas de hasta 33 grados. «La avería no se arregló hasta finales de julio. La consecuencia es que los fondos pueden sufrir en verano oscilaciones térmicas graves», añade Murcia.

El sindicato avisa también de que «el sistema de extinción no tiene capacidad suficiente para extinguir el fuego si se produce en un depósito: hay pocos detectores y puntos de pulverización de agua dentro de los depósitos». Al respecto, el Tribunal de Cuentas señalaba en 2024 que «la instalación del sistema contraincendios no ha llegado a ser legalizada», mencionaba «centrales obsoletas y sin repuestos disponibles» y describía una «situación crítica».

En febrero, la BNE adquirió un extractor para el sistema contra incendios de la sede de Alcalá y contrató reparaciones de otras deficiencias, aunque el Portal de Contratación no aclara si estas obras se ejecutaron en Recoletos o en Alcalá.

Las deficiencias del edificio de Alcalá se extienden a otros ámbitos. «Gran parte de las puertas de los depósitos no cierran porque se han caído los cargaderos», advierte CC.OO. Eso compromete la estanqueidad de la climatización y, en caso de incendio, facilita la propagación del fuego, sostiene el sindicato.

También señala caídas de «piedras de gran tamaño» en el recubrimiento de las torres. Estos desprendimientos obligan a colocar redes de seguridad, lo que deja al edificio más expuesto a filtraciones. El Tribunal de Cuentas ya describió en 2024 «episodios de desprendimiento de materiales» ligados al deterioro del aislamiento original.

Hay problemas también con el agua corriente. La sede ha registrado tres casos de legionella (enero y noviembre de 2023, mayo de 2025) y uno de E. coli (marzo de 2024). Este verano, la BNE encargó a Elecnor instalar un grupo de cloración, una bomba de aguas residuales y electrobombas sumergibles. CC.OO. señala además que en Alcalá hay una plaga de conejos que entran con facilidad por la valla del perímetro: «Estos conejos traen garrapatas y hay riesgo de que los trabajadores contraigan enfermedades. Se ha fumigado al menos dos veces».

A todo esto hay que sumar las necesidades de mayor espacio. Murcia asegura que la sede de Alcalá ha superado el 85 por ciento de su capacidad: «No tenemos constancia de que se vaya a ampliar, aunque hay espacio suficiente para hacerlo. Desconozco si la falta de licencia de actividad es el motivo por el que el ministerio no lo plantea ».

CC.OO. denuncia que ha reclamado en varias ocasiones información sobre la licencia de actividad, «obteniendo la callada por respuesta» de Arroyo, Bueren y el anterior gerente, Enrique Collell. Si el ministro Urtasun no los destituye, advierte el sindicato, «será cómplice de la desgracia que pueda ocurrir tanto para nuestro patrimonio como para nuestros trabajadores».

Este diario se ha dirigido a la dirección técnica para conocer los motivos por los que la BNE, después de treinta años, sigue sin disponer de licencia de actividad. Bueren rechazó hacer comentarios al respecto y el departamento de prensa, de momento, guarda silencio. El Ayuntamiento de Alcalá, consultado por ABC, tampoco explica por qué el edificio está abierto y funciona sin licencia, como denuncia CC.OO.

En noviembre de 2024, cuando este diario informó del apercibimiento del Tribunal de Cuentas por su deficiente protección contra el fuego, los sindicatos ya denunciaron la opacidad de la dirección sobre la licencia. Arroyo, que va camino de los dos años al frente de la BNE, siempre ha alegado motivos de «seguridad nacional» para no responder. La sede de Alcalá, además de funcionar como segundo depósito de libros, está abierta al público.

El edificio no tiene ninguna parada de transporte público a menos de un kilómetro. Hasta 2013, había un autobús que llevaba a los trabajadores desde Recoletos, pero fue retirado de la circulación cuando Alcalá puso allí una parada de una línea urbana. «Esta línea fue suprimida en 2015 y desde entonces no hay un transporte público cercano».

Por otra parte, Murcia acusa a la dirección de mentir a los altos cargos ministeriales sobre los graves episodios de inundaciones que ha sufrido la sede central de Recoletos. El ministro Urtasun se vio obligado a reconocer en noviembre de 2024 que el edificio tenía un problema estructural en más de un centenar de bajantes y anunció una inversión de 8 millones de euros para repararlo.

Esta semana, casi un año después, el Consejo de Ministros ha aprobado la segunda modificación de la emergencia para las obras de impermeabilización. La primera fase, por 1,9 millones, se autorizó en 2023, entre la salida de Iceta y la llegada de Urtasun a la Plaza del Rey, tras las graves inundaciones causadas por una dana.

La sede de Alcalá de Henares se inauguró en 1993 con la construcción de seis torres que contienen más de 250 kilómetros de estanterías. En 1999 se realizó una ampliación para albergar más de 15 millones de documentos. Desde entonces, como figura en un informe de la Gerencia de Infraestructuras (noviembre de 2023), se han sucedido las reparaciones en cubiertas, fachadas, carpinterías y redes de evacuación: «Sistemáticamente, se vuelven a detectar filtraciones de agua en otras zonas, por lo que se puede concluir que se trata de deficiencias generalizadas».

El edificio, asegura Murcia, no cuenta con personal propio de mantenimiento ni de servicios generales que pueda controlar y supervisar incidencias. «Todo se gestiona desde la distancia, lo que hace que haya muchos problemas. Las empresas que prestan servicios de mantenimiento o limpieza trabajan sin supervisión y el personal bibliotecario debe avisar de las incidencias que suceden».

Alcalá parece ser una sede «incómoda», dice CC.OO. «El ministerio y sus altos cargos deberían haber actuado hace tiempo con las denuncias que venimos realizando».