Castillos de arena: un juego infantil para enseñarte que todo es efímero

El escritor y crítico de arte francés Jean-Yves Jouannais se inició en el arte de construir castillos de arena con sus padres y después pasó lo aprendido a sus propios hijos. Con ellos, se dio cuenta de algo que le había pasado ... por completo desapercibido cuando era un niño. El hecho de construir castillos de arena era diferente para todos los involucrados. Sorprendido, empezó a observar a sus dos hijos y vio que a cada uno le interesaba algo concreto. Él, aparte de distraer a sus hijos, se interesaba por las implicaciones estéticas, morales y filosóficas de levantar algo construido para no durar. Su hijo, más técnico, estaba obsesionado con los agujeros, las piscinas y la arquitectura de la estructura en sí. Y su hija, mientras tanto, se preocupaba por los ornamentos y decoraciones que la hicieran separarse y destacar de castillos similares. ¿Cómo una misma acción podía ser vivida de una forma tan diferente? Se dio cuenta en ese instante que ahí había un libro. Esa es la génesis de 'Las barreras de arena. Tratado de castillología costera' (Acantilado).

¿Los castillos de arena son un simple juego infantil? En la opinión de Jouannais, el no es rotundo. Estas construcciones son prácticamente lecciones morales para aceptar la inevitabilidad del destino, que todo lo que nace sólo va a morir, pero en lugar de desesperarse por ello, construimos con más ahínco y alegría y tesón y casi locura. «No es casualidad que pasemos de padres a hijos esta especie de tradición constructora. Sabemos que es un elemento destinado a ser destruido, que la marea acabará por barrerlo del mapa por muy bien que lo hagamos, pero nos da igual. Incluso nos divertimos viendo cómo el agua lo destruye o cómo nosotros lo pisamos. Esa es la única razón de su existencia. No vencer el destino, sino participar del destino, jugar con él. Al hacerlo, inculcamos a los niños esa emoción de la batalla, la depredación detrás de la guerra, la inefabilidad de la existencia», comenta Jouannais en declaraciones a ABC.

Esta relación castillos de arena-guerra impregna todo este ensayo, con aspectos de autoficción o elementos personales de su propia vida familiar como ejemplos para demostrar su tesis. Viaja de 'La Ilíada' a las batallas de la II Guerra Mundial pasando por las playas de la costa francesa donde pasa las vacaciones para dibujar lo extraordinario de combatir a pesar de saber que ya has perdido. «Si pensamos en la palabra infantería, vemos que viene de infantes. Es un invento de Napoleón. El emperador como papá y los niños en primera línea de la guerra. La relación de la infancia con la guerra es fascinante y los castillos de arena simbolizan esta relación de una forma directa», afirma el escritor.

Una faraónica enciclopedia sobre la guerra

Jouannais lleva desde 2008 con un proyecto singular, construir una gran enciclopedia de las guerras. A través de 150 conferencias, el escritor ha reunido hasta 1000 entradas que resumen todos los conflictos armados desde 'La Ilíada' hasta la guerra Ucrania o el conflicto palestino. De momento, ha dado por concluido un proyecto que le ha llevado más de 15 años, pero asegura que nunca se convertirá en un libro. «Si pensamos en Homero, vemos que la literatura tiene un claro origen oral y yo quería quedarme con eso, construir un borrador que pueda corregir siempre», señala el autor.

La idea de esta curiosa enciclopedia comenzó tras la muerte de su padre. Sin caer en una crisis existencial, sí que empezó a preguntarse qué podía hacer con su vida que realmente le importase y la idea de estudiar la guerra le vino a la cabeza. De pronto, sólo leía libros de guerra, sólo veía películas de guerra, sólo indagaba en diarios como los de Churchill o De Gaulle. Y esta obsesión le hizo darse cuenta de algunas curiosas conclusiones. «La gente habla de las guerras, pero en realidad todas son iguales, todas son la misma guerra. Sólo hay una. Por ejemplo, podría creerse que hay mil metáforas de la muerte de una persona en combate, pero en realidad todas son iguales, sólo hay cuatro o cinco. La experiencia está muy contenida dentro de los relatos de guerra», afirma Jouannais.

En su opinión, la acción bélica a veces no pasa más allá del relato hasta el punto que podría decirse que muchas batallas sólo existen para ser narradas, para construir relatos de dominación. «El gran historiador Jules Michelet nos habla del caso del paso de Julio César en el año 58 a,C, por las galias. No había un motivo real para la invasión, pero César necesita una guerra épica que le cree una leyenda y un libro que le declare definitivamente emperador. Es decir, quería una batalla a la altura de su leyenda», insiste el crítico de arte.

Noticia Relacionada Tamara Silva Bernaschina: «No puedo recordar una época en que no estuviese escribiendo» carlos sala La joven escritora uruguaya se estrena en España con 'Larvas' (Páginas de Espuma), ocho cuentos magistrales sobre lo extraño, lo incómodo y lo hermosamente sórdido de la vida contemporánea

Ahora se prepara para nuevos retos, pero recuerda como su obsesión llegó a ser tal que ofrecía intercambios de libros por cualquier texto, por pequeño que fuera, que hiciese referencia a la guerra. «Una mujer llegó con unas cuartillas prácticamente insignificantes que reunían los escritos de un familiar sobre la II Guerra Mundial y me pidió a cambio un enorme manual crítico de la totalidad de la obra de Picasso. Me había comprometido, así que se lo cambié, pero no sé si valió la pena», recuerda algo avergonzado.