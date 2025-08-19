Suscríbete a
ABC Cultural

Castillos de arena: un juego infantil para enseñarte que todo es efímero

El escritor y crítico de arte Jean-Yves Jouannais sigue la historia y filosofía detrás de estos juegos de playa en el ensayo 'Las barreras de arena. Tratado de castillología costera' (Acantilado)

Una familia jugando a construir castillos de arena
Una familia jugando a construir castillos de arena kampus production

Carlos Sala

Barcelona

El escritor y crítico de arte francés Jean-Yves Jouannais se inició en el arte de construir castillos de arena con sus padres y después pasó lo aprendido a sus propios hijos. Con ellos, se dio cuenta de algo que le había pasado ... por completo desapercibido cuando era un niño. El hecho de construir castillos de arena era diferente para todos los involucrados. Sorprendido, empezó a observar a sus dos hijos y vio que a cada uno le interesaba algo concreto. Él, aparte de distraer a sus hijos, se interesaba por las implicaciones estéticas, morales y filosóficas de levantar algo construido para no durar. Su hijo, más técnico, estaba obsesionado con los agujeros, las piscinas y la arquitectura de la estructura en sí. Y su hija, mientras tanto, se preocupaba por los ornamentos y decoraciones que la hicieran separarse y destacar de castillos similares. ¿Cómo una misma acción podía ser vivida de una forma tan diferente? Se dio cuenta en ese instante que ahí había un libro. Esa es la génesis de 'Las barreras de arena. Tratado de castillología costera' (Acantilado).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app