Carme Riera: «No creo que Cervantes fuera gay»

La autora mallorquina celebra el cincuenta aniversario de su primera obra y da las gracias a sus lectores en estos años

La autora y académica Carme Riera, durante la presentación de su último libro, 'Gràcies'
La autora y académica Carme Riera, durante la presentación de su último libro, 'Gràcies' EFE
Sergi Doria

Barcelona

Carme Riera celebra los cincuenta años de su primer título con la reedición de 'Te deix, amor, la mar com a penyora' (Te dejo, amor, en prenda el mar). Conmemoración que se complementa con 'Gracias' (Edicions 62/Alfaguara), un libro confesional en el ... que comparte confidencias con los lectores que le han seguido desde aquel febrero de 1975: «Gente joven, como entonces era yo, comenzaron a leer los cuentos de aquel libro, más bien delgadito, solo 128 páginas, nada lujoso, de tapas blandas con una cubierta azulada de Enric Satué en la que un velero navegaba por un mar de mentira», recuerda.

Sobre el autor Sergi Doria

Periodista y doctor en Ciencias de la Información, se incorpora a ABC en 1995 donde es redactor de Cultura, crítico teatral, literario y columnista. Autor de varias novelas y profesor de Historia del Periodismo.

