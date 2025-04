Carlos Baute y Marta Sánchez sorprenden a los pasajeros de un vuelo cantando 'Colgando en tus manos'

Vuelo con sorpresa. Los pasajeros de un vuelo se vieron doblemente sorprendidos hace unos días durante su trayecto: primero por varias turbulencias, algo que puede ser habitual, pero sobre todo porque en esos momentos de incertidumbre se encontraron con una especial actuación musical sorpresa.

En mitad del vuelo, cuando las turbulencias alteraban el que tenía que ser un vuelo tranquilo, los pasajeros fueron sorprendidos por la interpretación de la popular canción 'Colgando en tus manos'. Lo más extraordinario de la situación fue que el mítico 'hit' que hace unos años se popularizó fue interpretado, ni más ni menos que por sus autores, Carlos Baute y Marta Sánchez, que iban en el mismo avión.

Ambos cantantes, que guardan una especial amistad después del dúo musical que protagonizaron en 2008 con este tema, estaban entre los viajeros y deleitaron al resto del avión con una actuación que se ha hecho viral en redes. Es habitual, de hecho, que ambos interpreten la canción cuando coinciden pero seguramente nunca lo habían hecho a estas latitudes.

En el vídeo que subió el propio Baute y que acumula ya casi un millón de visitas, se le ve como una de las azafatas avisa por los canales de información habitual que los pasajeros tendrán una sorpresa para amenizar su viaje. Acto seguido se ve a él, guitarra en mano y de pie junto a Sánchez diciendo «feliz viaje» y empieza la actuación.

@carlosbaute Hoy pasó algo muy loco !!! Íbamos en un avión y empezó una turbulencia fuerte, al parar el movimiento, la azata (De buena manera) nos dice: Porque no cantan una canción y así la gente se lo pasa mejor !!! @Marta Sánchez ♬ sonido original - Carlos Baute

Baute y Sánchez, desde uno de los espacios más espacioso de la aeronave, interpretan la canción usando el telefonillo de las azafatas como micrófono, mientras el resto del avión, sentado y sin moverse, disfruta del inaudito momento. De hecho, tanto viajeros como la propia tripulación están atentos a la actuación y al acabar emiten un sonoro aplauso de agradecimiento.

El cantante venezolano explica en sus redes sociales que «pasó algo muy loco«. »Empezó una turbulencia muy fuerte» y que fue una azafata la que, al parar los movimientos bruscos y con muy buena actitud, les sugirió cantar una canción porque «así la gente se lo pasa mejor». Y eso es lo que hicieron los artistas: se levantaron, él cogió su guitarra e improvisaron una breve actuación a viva voz.

Reacciones variadas

Como ocurre en estos casos, las reacciones al video no se han hecho esperar. Las más repetidas, sin duda, han tenido que ver con el título y letra de la canción: «Lo de colgando en tus manos se lo dicen al piloto, ¿no?», se preguntaba uno de los usuarios. «No había canción más indicada para el momento», ironiza otra usuaria tras recordar el estribillo «sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer» .

Otras respuestas, sin duda, se centran en la bonita coincidencia de que Baute y Sánchez estuvieran en el mismo avión y en el hecho, también improbable, de viajar junto a ellos. «Vaya lujazo», comenta una 'tiktoker' mientras que otra se pregunta «¿por qué nunca me pasan cosas así en el avión?».