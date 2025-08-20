Canela Party, 17 ediciones del 'pitote' del verano

No hay verano sin Canela Party, sin 'pitote' del verano, del latín pitotum, que significa 'alboroto o barullo a causa de una pendencia'. Sólo que aquí los causantes de tal jolgorio se disfrazan. El Canela Party empezó en una pequeña sala de Málaga gracias al colectivo alternativo Culoactivo Canela como salida a la escena musical local. Los conciertos de la banda 'screamo' The Skirmish Society eran una fiesta, solían actuar disfrazados y lanzar confeti y caramelos. De ahí empezaron a invitar a bandas amigas. Y de algo tan local como el Canela Core se ha montado un buen 'pitote', un festival único como el Canela Party que este miércoles 20 de agosto arranca su décimo séptima edición que se prolongará hasta el sábado 23, día grande del festival con su tradicional fiesta de disfraces.

Por muchos factores el Canela Party es un festival único. Todo el que ha ido dice que lo peta, y lo clama a los cuatro vientos porque prima el buen rollo. El Canela selecciona a las bandas internacionales con mucho criterio, saliéndose de los carteles de los grandes festivales. Cuida y valora a la escena nacional. Además es un festival que para comodidad de los asistentes ha puesto su tope en los 6.000 espectadores por día. No ha querido crecer y convertirse en algo más macro, y así desvirtuarse. Desde hace años se celebra en el Recinto Ferial de Torremolinos.

El poderío del rock

¿Quién dijo que todo iba a ser reguetón, música urbana y latina? Aquí se exhibe el poderío del rock independiente en todas sus combinaciones, también electrónica y otros géneros. Cuenta con una importante cuota de bandas singulares y muy originales, pero el cabeza de cartel es el buen rollo que reina en el ambiente. Luego está la exquisita selección de bandas internacionales y nacionales.

Espectáculo de Show me the body Javier rosa

Otra característica que lo hace muy disfrutable, y que te ahorra la angustia de tener que decidir y descartar conciertos por las coincidencias horarias, es que el festival solo cuenta con dos escenarios, Jarl y Fistro, nombres muy en la onda festiva y divertida del Canela. Así que los conciertos no se solapan. También tiene el escenario Son Estrella Galicia djs. El sábado grande es el día con el mayor número de conciertos, doce, jueves y viernes diez. Pero en el Canela priman dos consignas, «menos es más» y «mejor calidad que cantidad».

Un cartel selecto

Para la jornada inaugural de este miércoles las entradas son de 9 euros más gastos de gestión, siendo gratuita para los poseedores del abono y para los menores de 18 años, con un cartel plenamente nacional con palmeras negras y los pamplonicas Kokoshca como platos fuertes. No os perdáis esa noche el punk-rock de los belgas Maria Iskariot, el dream-punk con apuntes de post-pop de los madrileños de La Milagrosa, o el post-hardcore-math rock de los malagueños Serpiente Orión.

El cartel incluye joyas sumamente originales como los neoyorquinos Blonde Redhead. Bandas que son la sensación del año pasado, como la elegancia americana-folk de MJ Lenderman, o de éste, como el punk arrollador de Lambrini Girls. Bandas tremendamente festivas que son muy rollo Canela como Les Savy Fav, Parquesvr o Fat Dog. Destacamos directos potentísimos como los estadounidenses Frankie and the Witch Fingers, The Get Up Kids celebrando el 25 aniversario de su álbum 'Something to Write Home About', DIIV, Maruja, bar Italia o los Tropical Fuck Storm. Menús sugerentes como la rapera sudafricana Ecca Vandal con buena dosis rock o los londinenses Bob Vylan que fusionan rap y rock. O el jangle pop elegante de los canadienses Ducks Ltd.

En representación nacional contamos con lo más granado como la kinkidelia (el estilo kinki del rock andaluz) de los sevillanos Derby Motoreta's Burrito Kachimba; el punk de los madrileños Biznaga; propuestas ultra originales las de los vascos Sal del Coche o Tatxers; la apasionante oscuridad de Mourn, Somos la Herencia, Depresión Sonora o Grande Amore; el punto descarado de bandas femeninas como Axolotes Mexicanos, Aiko el Grupo, las shego o la sugerente propuesta de Casero.

Las shego adri cuerdo

El sábado es el día grande, y el más especial del festival por su fiesta de disfraces. Los asistentes no están obligados a disfrazarse pero la organización lo recomienda porque implica aún más al asistente, haciéndole parte del sarao: así la experiencia resulta más completa, más integral. El Canela Party es diferente, quién lo vive lo asegura, un cúmulo de experiencias que transita entre la celebración de la vida y de la música. Como para perdérselo. ¿Te sumas al 'pitote'?

