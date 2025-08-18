Cancelan la proyección de 'Barbie' en París por «denigrar a la mujer» y acusan al responsable de «ceder al islamismo»

El alcalde Olivier Sarrabeyrouse habla durante una rueda de prensa tras la cancelación de la proyección de la película 'Barbie' en una pantalla gigante, en Noisy-le-Sec

Una proyección al aire libre de la película 'Barbie' en Noisy‑le‑Sec, suburbio de París, ha sido cancelada a causa de amenazas dirigidas contra los agentes municipales encargados de montar la pantalla y las sillas. Un grupo de jóvenes argumentó que el filme —una sátira feminista considerada apta para todos los públicos en Francia— «denigra a la mujer» y «promueve la homosexualidad», según recoge 'Société'.

Los hechos se produjeron el pasado 8 de agosto, y el alcalde comunista del suburbio, Olivier Sarrabeyrouse, tomó la decisión de cancelar la proyección con el fin de salvaguardar la seguridad del público y del personal. Además, presentó una denuncia por amenazas e intimidación, y el caso está siendo investigado.

La suspensión del evento ha generado una fuerte reacción política. Partidos de derecha y derecha radical criticaron al alcalde por, según ellos, «ceder ante presiones islamistas». Por su parte, el ministro del Interior y la de Cultura calificaron el hecho como una forma de censura cultural inaceptable.

Noticia Relacionada Alemania, Francia y Reino Unido, «listas» para renovar las sanciones a Irán Rosalía Sánchez Si las negociaciones nucleares fracasan, están preparados para restablecer las sanciones contra Irán, dice en una carta a la ONU.

El alcalde defendió su postura y aseguró que no cedió, sino que actuó para proteger. Denunció que los hechos fueron manipulados políticamente y alertó sobre el ambiente de odio racista e islamófobo que se desató en las redes sociales.

Finalmente, anunció que la película será reprogramada para septiembre, en una sala municipal, en una fecha que no coincida con vacaciones ni periodos de tensión. La proyección será seguida por un debate público.