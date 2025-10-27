Camilleri antes de Camilleri: las cartas inéditas

El hombre que inventó Vigàta envía cartas desde Roma. Esta semana, la editorial Salamandra ha publicado 'Os escribiré', la edición traducida por Carlos Mayor Ortega del volumen 'Vi scriverò ancora. Lettere alla famiglia 1949-1960' publicado por Sellerio y que reúne por primera vez ... la correspondencia que Andrea Camilleri mantuvo con sus padres a lo largo de once años, desde 1949 hasta 1960. Se trata de unas doscientas cartas inéditas que trazan un retrato íntimo del guionista, dramaturgo y novelista en su etapa de formación en la Academia Nacional de Arte Dramático a las órdenes de Silvio d'Amico y Orazio Costa.

El proyecto tiene su origen en un hallazgo familiar convertido en memoria literaria. En 2018, cuando Camilleri aún vivía, pidió a sus hijas -Andreina, Elisabetta y Mariolina- que emprendieran la catalogación de su archivo personal. En el transcurso de aquel inventario aparecieron, distribuidas en cajas y carpetas guardadas en el sótano de la casa familiar, numerosas cartas dirigidas a sus padres. Tras la muerte del escritor en 2019, las hijas continuaron el trabajo de transcripción junto al filólogo y ensayista Salvatore Silvano Nigro, quien asumió la curaduría del proyecto y la coordinación del volumen.

Fondo Andrea Camilleri

Nigro y las hijas de Camilleri emprendieron un proceso meticuloso de transcripción y cotejo. Ellas mismas verificaron la autenticidad y el orden cronológico de las cartas, aportaron información contextual y preservaron el tono afectivo del intercambio epistolar. Actuaron como mediadoras entre la memoria familiar y la reconstrucción pública de un autor esencial de la literatura italiana contemporánea.

El material se convirtió en una de las piezas centrales del Fondo Andrea Camilleri, y la decisión de publicarlas coincidió con la preparación del centenario de su nacimiento (1925-2025), de ahí que el proyecto italiano llevara la etiqueta conmemorativa #centomenouno. La edición de Sellerio, aparecida el 26 de noviembre de 2024, cuenta con 528 páginas y presenta las cartas acompañadas de un aparato crítico, notas contextuales, reproducciones facsimilares y un pequeño corpus de material gráfico -dibujos, esquemas de escenografía y planimetrías de apartamentos- que el joven Camilleri incluía en su correspondencia. Este aspecto, conservado también en la edición española, refuerza el vínculo entre el mundo epistolar y la formación teatral del autor, que en aquellos años estudiaba dirección escénica en la Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio d'Amico de Roma.

De Carlo Levi a Jean Genet

El contenido de las cartas cubre un periodo crucial: la salida de Camilleri de Sicilia, su adaptación a la vida romana, las penurias económicas, las aspiraciones artísticas y las dificultades para abrirse camino en el teatro y la radio. En ellas aparecen las preocupaciones del joven estudiante, la nostalgia por su tierra, el cariño por la familia y una mirada aguda hacia la realidad cotidiana. Los textos no fueron concebidos para la publicación, lo que les confiere una espontaneidad que la crítica italiana ha valorado como una ventana inédita al «Camilleri antes de Camilleri».

En aquellos años, Camilleri comparte con Alberto Moravia, Vitaliano Brancati, Carlo Levi, Alfonso Gatto y Maria Bellonci. Las obras teatrales que dirige reciben reseñas entusiastas, sobre todo por sus geniales ocurrencias. Camilleri se anticipó a los tiempos con frecuencia. Fue el primero en descubrir en Italia al incómodo Jean Genet, «un escritor de lo más refinado, de alta cultura y de lengua difícil», traducido y adaptado para la radio por él y por un amigo suyo.

La semilla Vigàta

El editor Nigro destacó que estas cartas constituyen un mapa en el que ya se perciben los rasgos esenciales de su universo narrativo: la oralidad como forma literaria, la mezcla de registros y dialectos, la comicidad popular y la teatralidad de la vida siciliana. En sus propias palabras, «en estas cartas se oye nacer la voz que más tarde inventará Vigàta».

Las observaciones familiares, los retratos de paisanos y el humor compasivo con que describe la provincia anticipan los rasgos de las novelas ambientadas en ese territorio ficticio que le daría fama internacional y en el que ambientó tanto sus novelas del siglo XIX -'La concesión del teléfono', 'El movimiento del caballo', 'La ópera de Vigàta', 'La captura de Macale'…- como su serie del comisario Salvo Montalbano -personaje así bautizado en honor a Manuel Vázquez Montalbán- y que significó el punto de eclosión en la obra del italiano: fue traducida a más de treinta y cinco lenguas, y vendió más de veintidós millones de ejemplares de sus obras.

La edición española de Salamandra reproduce la estructura del original italiano. Incorpora la introducción de Nigro y conserva los materiales gráficos del volumen de Sellerio. Salamandra enmarca la obra dentro de su colección de narrativa literaria, subrayando el carácter conmemorativo y testimonial del epistolario. 'Os escribiré' funciona tanto como documento humano como obra literaria. Las cartas muestran cómo el aprendizaje teatral, la curiosidad intelectual y la nostalgia de la isla conformaron los cimientos de su narrativa.

Leídas hoy, estas cartas recuperadas completan la figura de Camilleri: no solo el novelista de éxito internacional, sino el joven siciliano que, desde la distancia, empieza a construir con palabras la geografía imaginaria que lo acompañará toda su vida. Salamandra hereda, en su edición española, la intención original de Sellerio: ofrecer al público no un ejercicio de arqueología literaria, sino el retrato vivo de un escritor en proceso de hacerse a sí mismo, un testimonio directo del momento en que la experiencia personal y el lenguaje comienzan a fundirse en literatura.