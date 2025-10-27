Suscríbete a
Camilleri antes de Camilleri: las cartas inéditas

La editorial Salamandra ha publicado esta semana la correspondencia del autor siciliano. Se trata de un conjunto de unas 200 misivas escritas entre 1949 y 1960

Andrea Camilleri.
Andrea Camilleri. ABC
Karina Sainz Borgo

Karina Sainz Borgo

El hombre que inventó Vigàta envía cartas desde Roma. Esta semana, la editorial Salamandra ha publicado 'Os escribiré', la edición traducida por Carlos Mayor Ortega del volumen 'Vi scriverò ancora. Lettere alla famiglia 1949-1960' publicado por Sellerio y que reúne por primera vez ... la correspondencia que Andrea Camilleri mantuvo con sus padres a lo largo de once años, desde 1949 hasta 1960. Se trata de unas doscientas cartas inéditas que trazan un retrato íntimo del guionista, dramaturgo y novelista en su etapa de formación en la Academia Nacional de Arte Dramático a las órdenes de Silvio d'Amico y Orazio Costa.

