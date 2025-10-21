Suscríbete a
Byung-Chul Han: «Tengo la esperanza de que colapse el sistema, y va a pasar pronto»

El filósofo atiende a la prensa en Oviedo días antes de recoger el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades

Dios no ha muerto, pero tu atención sí

Byung-Chul Han, mientras espera a que colapse el sistema
Byung-Chul Han, mientras espera a que colapse el sistema
Bruno Pardo Porto

Oviedo

Byung-Chul Han (Seúl, 1959) se sienta delante del micrófono, se ajusta el moño, sonríe y dice: «Buenos días. Nunca en mi vida he dado una rueda de prensa. No me gusta hablar en público, prefiero hablar conmigo mismo». Viste una camisa negra, una americana ... oscura y una juventud inesperada: no aparenta la edad de un jubilado, tal vez porque vive lejos del ruido, en una casa con jardín y dos pianos a las afueras de Berlín, donde se eleva. «Uno es un Steinway, el otro un Fazioli», precisa, con cierta coquetería, después de soltar que el piano del Hotel Reconquista de Oviedo es muy malo. «Y tengo hortensias, muchas hortensias, de todos los tipos, y flores de invierno. Mi jardín está florecido todo el año», continúa. El filósofo ha roto su silencio por el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025, que recogerá este viernes. «También estoy aquí para dar las gracias a la prensa española. Sin sus artículos hubiese sido posible este éxito en España, un éxito que no sé si es merecido». Hasta aquí las cortesías.

