Boualem Sansal, el escritor atrapado por las tensiones entre Francia y Argelia, es indultado con ayuda de Alemania

Su condena a cinco años de prisión se leyó como un gesto más en la escalada de tensiones en la relación de ambos países. Macron pidió su excarcelación «humanitaria» sin éxito

El escritor Boualem Sansal, detenido en Argelia, se declara en huelga de hambre pese a padecer un cáncer

El escritor francoargelino Boualem Sansal, fotografiado en 2015
El escritor francoargelino Boualem Sansal, fotografiado en 2015 AFP

El escritor franco-argelino Boualem Sansal está «de camino a Alemania para recibir tratamiento médico» tras ser indultado y liberado de prisión, según ha informado este miércoles el presidente Frank-Walter Steinmeier. Sansal cumplía una condena de cinco años de cárcel en Argelia, ... que se leyó como un gesto más en la escalada de tensiones en la relación de ambos países. Macron pidió su excarcelación «humanitaria» sin éxito.

