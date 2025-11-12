Boualem Sansal, el escritor atrapado por las tensiones entre Francia y Argelia, es indultado con ayuda de Alemania

El escritor franco-argelino Boualem Sansal está «de camino a Alemania para recibir tratamiento médico» tras ser indultado y liberado de prisión, según ha informado este miércoles el presidente Frank-Walter Steinmeier. Sansal cumplía una condena de cinco años de cárcel en Argelia, ... que se leyó como un gesto más en la escalada de tensiones en la relación de ambos países. Macron pidió su excarcelación «humanitaria» sin éxito.

Steinmeier, que el lunes había instado a Argelia a liberar al hombre de 81 años, agradeció al presidente Abdelmayid Tebune en un comunicado el «gesto humanitario» que «demuestra la calidad de las relaciones y la confianza entre Alemania y Argelia».

«El presidente de la República ha respondido favorablemente a esta demanda, que ha juzgado importante ante su carácter humanitario», ha sostenido la Presidencia argelina en un comunicado en su cuenta en la red social Facebook, donde especifica que Alemania «estará encargado del traslado y el tratamiento» de Sansal, que sufre cáncer de próstata.

Posteriormente el primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, ha expresado su «alivio» por «el anuncio de las autoridades argelinas sobre el indulto a Boualem Sansal». «Esperamos que pueda reunirse cuanto antes con sus seres queridos y recibir atención médica», ha agregado ante el Parlamento.

«Doy las gracias desde el fondo del corazón a todos los que han contribuido a esta liberación, fruto de un método basado en el respeto y la calma», ha zanjado Lecornu, unas declaraciones que han sido recibidas con el aplauso de los presentes.

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha llamado a Steinmeier para expresarle su «profundo agradecimiento por los buenos oficios de Alemania» y su «fructífera cooperación durante los últimos meses en relación con la liberación» de Sansal.

Asimismo, ha agradecido a Tebune «este gesto de humanidad», mientras que ha dicho que queda a su disposición para conversar «sobre cualquier asunto de interés» para sus países, incluido el periodista deportivo Christophe Gleizes, condenado a siete años de prisión en Argelia por «glorificación del terrorismo».

Atrapado por tensiones diplomáticas

Un tribunal de Argelia ratificó en julio la condena a cinco años de cárcel contra Sansal tras el proceso de apelación después de la sentencia dictada contra él a finales de marzo por «atentado contra la unidad nacional» y «publicaciones contra la seguridad y la estabilidad del país», entre otros cargos.

Sansal, de 76 años, fue sentenciado el 27 de marzo a cinco años de cárcel y el pago de una multa de 500.00 dinares (unos 3.300 euros), en medio de las tensiones entre Argelia y Francia, que reclamó a las autoridades argelinas que procedan a su excarcelación. El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió a su homólogo argelino «piedad y humanidad», aunque eso no torció el brazo del Gobierno en Argel.

La Fiscalía había pedido previamente que esta pena fuera elevada a diez años de prisión durante el proceso de apelación.

El caso abierto contra Sansal deriva de su detención en el aeropuerto de Argel tras la publicación de una entrevista concedida a un medio francés de tendencia ultraderechista en el que afirmó que París cedió territorio marroquí a Argelia durante la era colonial, palabras consideradas por Argel como una afrenta a su soberanía nacional.