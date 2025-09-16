Suscríbete a
ABC Cultural

Borja, más allá del Ecce Homo: Hallan una pintura romana única en Hispania

El descubrimiento de una decoración mural del siglo II con lanzas refuerza la idea de que El Pedernal de Bursao pudo tener una función militar

Emerge de las aguas de Sicilia un casco romano que revive la batalla que cambió el Mediterráneo

Pintura mural única descubierta en el Pedernal de Bursao
Pintura mural única descubierta en el Pedernal de Bursao arqueoguti
Mónica Arrizabalaga

Mónica Arrizabalaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Todo legionario romano llevaba un 'pilum' además de un 'gladius' o espada, pues estas lanzas de hasta dos metros de largo habían probado su letal efectividad en múltiples usos, sobre todo al ser lanzadas contra masas de infantería ya que podían atravesar hasta tres ... centímetros de madera e inutilizar los escudos enemigos. De ahí que sea relativamente frecuente encontrar restos de este arma arrojadiza en antiguos campamentos romanos o en lo que fueron campos de batalla en la antigüedad. Pero hasta ahora no se habían descubierto en la decoración mural de un edificio. Las excavaciones en el yacimiento El Pedernal de Bursao han sacado a la luz por primera vez unos fragmentos de muro en los que estas lanzas romanas se izan, pintadas de dos en dos entre paneles amarillos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Mónica Arrizabalaga

Redactora especializada en arqueología y patrimonio. Autora de 'España, la historia imaginada' (Espasa) y coautora, junto con Federico Ayala, de 'La Gaceta olvidada' (Libros.com).

Mónica Arrizabalaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app