Un bibliófilo alemán dejó un tesoro de 70.000 libros en su casa

De profesión ingeniero de minas, fue un empleado cumplidor en la mina de Ibbenbüren y un apreciado compañero de trabajo, pero cuando terminaba la jornada laboral no se ocupaba de familia ni de amigos, sino que se dedicaba en cuerpo y alma a sus libros. Los fue almacenando en su discreta casa de tres pisos en Mettingen, en la región alemana de Tecklenburg, hasta que la tapizó por completo. Incluso ideó unas estanterías para el techo abuhardillado del último piso, de manera que no quedase un solo centímetro de la vivienda que no estuviese ocupado por los libros. Bruno Schröder coleccionó más de 70.000 ejemplares de todos los géneros que ahora componen la mayor biblioteca de la región, aunque las autoridades no son capaces ahora de decidir qué hacer con ellos.

«Desde que se jubiló, venía casi todas las mañanas y pasaba un buen rato entre las estanterías», recuerda su librera, Silke Meyer, que no ha tenido mejor cliente que Bruno, «no todos los días compraba algo, muchas veces se limitaba a conocer las novedades editoriales sin decidirse, pero sabía siempre muy bien lo que quería y a veces me encargaba libros que no estaban en la librería, pero en los que estaba interesado».

«Sin duda era un gran lector, no hablaba mucho, pero en las conversaciones que tuvimos me quedó claro que conocía en profundidad los autores, las tendencias de muchos países, aunque no puedo asegurar que se leyese todos», ha declarado a WDR la que fue su cuidadora durante los últimos años de vida, Renate Abeln. «Pasaba toda la tarde leyendo, era su mundo, de alguna manera era prisionero de su mundo, porque no tenía a nadie más que a sus libros, pero con ellos era feliz», explica.

Tras su fallecimiento el año pasado, a los 88 años de edad, Abeln ha iniciado una campaña para que la colección de libros permanezca unida. «Lo mejor sería regalar toda la colección junta. Tal vez sea adecuado para algún propósito social o cultural», sugiere, pero no encuentra todavía una institución que pueda hacerse cargo a la vez de todos los libros, trasladarlos y ubicarlos. Schröder se servía de estanterías de madera de pino de estilo nórdico de enorme capacidad, con las que además de cubrir paredes y techos fue construyendo tabiques adicionales cuya única función era albergar más y más libros.

«Era una persona especial, muy reservada. Sus libros eran sagrados para él. Los registraba todos en el ordenador y anotaba en sus fichas cada detalle», recuerda Abeln, «pasó mucho más tiempo recogiendo y fichando los libros, encontrando un lugar adecuado para ellos en la casa, que leyéndolos».

En el sótano de la casa, Bruno tenía un pequeño taller en el que construyó personalmente los estantes. Tenía una gran habilidad manual y buscaba soluciones originales a la fata de espacio para albergar las nuevas adquisiciones. Varias bibliotecas e instituciones se han interesado por la colección, pero llevársela completa supone un reto para cualquiera que lo intente, por mucho espacio del que disponga.

El criterio de Bruno para adquirir libros, además, era muy particular y no corresponde con el habitual de las bibliotecas. Le gustaba completar colecciones editoriales y leía con fruición novelas policíacas y de misterio difíciles de encajar en los catálogos institucionales. Los que no logró a lo largo de su vida incluir en las estanterías, permanecen en columnas sobre el suelo enmoquetado, a la espera de un lugar en esta casa habitada por los libros y que resulta imposible vaciar por el momento.

