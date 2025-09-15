Suscríbete a
Berlín improvisa un concierto en apoyo al director israelí Lahav Shani, vetado en Bélgica

El Musikfest de la capital alemana ha invitado al músico a dirigir, hoy lunes 15, un concierto en el Konzerthaus junto a la Filarmónica de Múnich

Israel no molesta en los Mundiales de atletismo de Tokio

El director israelí Lahav Shani
Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

La Plaza del Mercado de los Gendarmes, posiblemente la más bella de Berlín (allí se encuentra el Konzerthaus), será hoy escenario de un episodio de resistencia musical. Lahav Shani, el joven y prestigioso director israelí cuya batuta ha conquistado las salas más exigentes del ... mundo, ha sido invitado a dirigir un concierto contra el prejuicio al frente de la Orquesta Filarmónica de Múnich, de la que será director titular a partir de 2026. La semana pasada, el Festival de Flandes en Gante decidió vetar la actuación de Shani y la orquesta bávara, en un acto descrito como de «solidaridad con Gaza» y que muchos han calificado como ejemplo de discriminación por su nacionalidad.

