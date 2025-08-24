Baños orientales, una historia centenaria de salud, rebeldía, feminismo y toples

En Barcelona, muchos creen que la ciudad sólo se abrió al mar con los Juegos Olímpicos de 1992. Sin embargo, el Mediteráneo siempre fue un polo de atracción tanto para las clases populares como para la alta burguesía. Incluso se sabe que en 1845 ... Isabel II fue a Barcelona y Caldes d'Estrac a tratarse un herpes de piel a base de 'baños de mar' antes de ir a San Sebastián o Santander. La relación baños=salud se instalaba así en el imaginario colectivo y la fiebre por la playa empezaba su recorrido.

A mediados del siglo XIX ya empezaron a abrir los primeros balnearios para aprovechar las ventajas de vivir junto al mar. Entonces, lo más habitual era poner casetas con ruedas en verano cerca de la playa para que los bañantes tuvieran un lugar para cambiarse y recogerse tras el baño. En otoño, estas construcciones portátiles se desmontaban hasta el verano siguiente. Y esta fue la tónica habitual hasta que en 1872 nacía la joya de la corona de los balnearios junto al mar, los Baños Orientales. «El último tercio del XIX es la eclosión acuática de Barcelona. Abren los Orientales, La Deliciosa o El Astillero y se popularizan las guías higienistas, como la del doctor Bataller que habla de tomar con provecho los baños de mar», afirmaba Paco Villa, prestigioso cronista de Barcelona.

El promotor Melcior Gasull i Saladrigas tuvo la idea de construir en la playa de la Barceloneta una gran construcción con diferentes piscinas y todo tipo de lujos para que las mujeres y sus familias tuvieran un espacio donde disfrutar del mar en un ambiente relajado y apacible. En el balneario se incluirían diferentes zonas de agua, incluso la primera piscina con olas del estado o su célebre piscina redonda, así como duchas, espacios de hidromasaje e iluminación a gas primero y electricidad después. La decoración incluía mármol de Carrara, lo que deja ver a las claras que se cuidaron todos los detalles.

El edificio de inspiración mozárabe fue obra del arquitecto August Font i Carreras. Y aunque al principio había separación entre hombres, mujeres y familias, pronto quedó claro que éste sería un espacio exclusivo para mujeres, un lugar de encuentro y reunión que convirtió los Baños Orientales en el lugar perfecto para liberarse de los estrictos códigos sociales a los que estaban sujetas las mujeres de finales del siglo XIX.

Porque una entraba en sus intalaciones y podía vivir sin los ojos enjuiciadores de nadie. Se respiraba ligereza y relajación y los baños fueron durante muchos años sinónimo de bienestar tanto interior como exterior. En una carta de 1904 rescatada por el periodista Lluis Permanyer se puede leer: «¡Qué sociedad! ¡Qué gente más extraordinaria! Hombres y mujeres se bañan desnudos unos delante de otros en la playa de la Barceloneta».

En realidad, los baños siempre fueron espacios seguros separados por sexos, pero sí que se sabe que las mujeres, al estar solas en lugares protegidos, tenían la libertad de ir más ligeras y está documentado que muchas aprovechaban para vestir los primeros conjuntos de baño a piezas o incluso hacer unos primeros toples, una práctica que no se aceptaría socialmente hasta muchas décadas después.

Un espacio de libertad durante el siglo XX

La historia de los Baños Orientales no hizo más que hacerse más grande con el paso de los años. El nombre fue referente de este tipo de instalaciones en toda Europa. Aunque no existía todavía algo así como el turismo de salud, sí que es cierto que había quien llegaba desde muy lejos para bañarse junto al mar en las piscinas de los Orientales, como se conocía en la época. «Como resultado de la transformación del litoral como espacio de ocio se configuraron paisajes característicos que hicieron posible, más tarde, el boom turístico de la costa catalana en la segunda mitad del siglo XX», escribía la historiadora Mercè Tatjer en el imprescindible «En los orígenes del turismo litoral: los baños de mar y los balnearios marítimos en Cataluña» (Scripta Nova).

Con la llegada del franquismo y superada la mitad del siglo XX el balneario, ya por completo reservado únicamente para mujeres, tuvo una importancia vital para el colectivo de mujeres lesbianas, perseguidas todavía. Aquí podían reunirse y relajar la tensión de vivir bajo la lupa y el acoso de la sociedad. En los 50, hasta llegó la moda del bikini, todavía penada con multa en las playas abiertas. Las mujeres lo traían de Francia y se respiraba el ambiente de rebeldía y libertad que en el mundo explotaría en los años 60.

Pero todas las historias tienen un final y la de los Baños Orientales es una que habla de deteriodo, dejadez y decadencia. A medida que la sociedad se abría a una nueva época y se iniciaba la transición, espacios como el del balneario quedaron desfasados. Empezó a perder la fuerza del pasado y su carácter único y especial y empezó a ser visto como un viejo espacio de otros tiempos. El deterioro llegó a tal extremo que sus instalanciones se llenaron de ratas y eso sirvió de excusa para tirarlo abajo aprovechando la irrupción de los Juegos Olímpicos y ese falso relato de que Barcelona se abría al mar.

En el años 1988 ya se anunció que el balneario estaba condenado y que sería demolido. La reflexión del Gobierno Municipal es que había que 'modernizar las playas de la ciudad'. 30 bañistas se encadenaron a las puertas del recinto el 22 de noviembre de 1990 para evitar su destrucción, pero fueron desalojadas al instante y las antiguas piscinas cayeron para siempre en el olvido. Se cerraban así 120 años de salud, rebeldía, feminismo y toples.