Azpeitia: Por qué lloran los adultos

Espero que estés bien. Hemos estado en Azpeitia, en Guipúzcoa, en el valle del Urola. No te imaginas cómo les gustan los toros aquí. Son muy aficionados y eso que casi no saben hablar el castellano, pero se vuelven locos con los toreros y ... viven para las corridas. Algunos dicen Enrique 'Ponse' por el acento que tienen y viven las fiestas con mucho ambiente. Es 31 de julio, San Ignacio. Por la mañana, los hombres hemos estado en la procesión al santo que llevan por el pueblo un poco tambaleándose y vamos todos detrás, muy serios. «Qué solemne», dice el aita, y se agarra las manos detrás de la espalda.

Después, hay misa mayor y cantan la 'Coronación' de Mozart que hemos escuchado desde el coro en unas sillas enormes donde, me imagino, se sentarán los curas. A mí se me ha hecho larguísimo, como siempre, pero el aita lo disfruta mucho. Cuando han cantado el 'Agnus Dei', se ha emocionado como todos los años y le ha asomado una lagrimilla. Siempre me hace una señal para que escuche y lo disfruta mucho. Cuando se ponen muy contentos, los adultos lloran. Igual es que sienten miedo a perder las cosas que les gustan, y eso que todos los años venimos y cantan la misma canción, y siempre pasa todo de la misma manera, pero él llora.

Noticia Relacionada Bildu señala un «despliegue excesivo» de la Ertzaintza tras el asalto violento a una comisaría en Guipúzcoa Gerard Bono Una multitud rodeó las dependencias de la Policía local de Azpeitia tras identificar a un joven por una pintada

También le pasa en las mulillas en sanfermines escuchando La Pamplonesa tocando pasodobles, en la tamborrada con la Marcha de San Sebastián, y con Concha Piquer, que le recuerda a cuando se la ponía el abuelo los domingos por la mañana, y se da cuenta de que no está. Al abuelo lo atropelló un coche y yo no lo conocí, pero sé que le gustaban los toros y Concha Piquer. Al aita se la ponía de niño y él también se preguntaba por qué decían que esa mujer tenía tanta gracia, si estaba todo el día llorando.

Después de la misa, el aita me ha dado un dinerillo y me he comprado una pulsera. Hemos almorzado en la sociedad con los amigos de los toros del pueblo: con Huiti, con Bittor, que es carnicero, y con los demás. Yo tenía enfrente a un pelotari que se ha comido dos pollos asados y un bol entero de lechuga con cebolla, un par de botellas de sidra, media barra de pan, y un plato de arroz con leche. Yo estaba impresionado con la manera de comer de aquel hombre, callado devorando en silencio con esas manazas, mirándome fijamente. Después nos hemos ido a cambiar a casa de Huiti y nos hemos vestido como de pamplonicas, porque salgo de mulillero.

Los mayores me han enseñado a meter por los cuernos la soga con el gancho que se agarra al tiro. «Va, chaval, dale», me dice el más mayor, y yo lo hago. Después del tercer toro, tocan el zortziko, una marcha fúnebre en recuerdo de un banderillero muerto en la plaza, y nosotros nos quedamos firmes al lado del toro. Me impresiona verlo, acostado en toda aquella sangre, caliente todavía. Le miro de reojo los ojos en blanco, la lengua asomando y los dientes gastados, y el olor, que no llega al tendido. Me recuerda al día en que varó una ballena en la playa, lo grande que era y lo mal que olía, con aquel ojo enorme y desenfocado, como el ojo del toro apuntillado. Después, lo han arrastrado las mulillas y nosotros corremos al lado en zancadas atléticas, entre gritos y chasquido de látigos. Sobre la arena ha dejado una pincelada roja y ancha. Me ha impresionado mucho. Te echo de menos.