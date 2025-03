Autores y libreros reivindican la lectura infantil en pueblos y pequeñas ciudades

Más de trescientos escolares de Primaria de diferentes colegios de la zona han tomado este 27 de marzo las calles de la localidad vallisoletana de Urueña, más conocida por ser la Villa del Libro o en la que hay más librerías que bares. «Es ... una alegría ver a tanto niño por las calles del pueblo y más que sea por la lectura», ha declarado con una gran sonrisa Isaac García, de la librería Grifilm, antes de que un pequeño le interrumpiera para pedirle que le cobrara un ejemplar de 'Magic Animals', de Susanna Isern. La urgencia estaba más que justificada. La propia Isern estaba firmando libros a tan solo unos metros de allí.

«Los niños de zonas rurales tienen menos oportunidades para tener a sus autores cerca. Tienen que desplazarse ellos a la ciudad para vernos», ha señalado a la prensa la escritora, que nació en uno del Pirineo de apenas 500 habitantes. En esta ocasión no ha sido así gracias a la celebración de la primera edición de 'Pueblos que cuentan'.

Llevada a cabo por la Diputación de Valladolid, el Área Infantil de Planeta y el Ayuntamiento de la localidad con vocación anual, con ella quieren fomentar la lectura de los más pequeños en entornos rurales con difícil acceso a eventos culturales para apoyar su dinamización, con motivo del Día del Libro Infantil y Juvenil, que se celebra el próximo 2 de abril.

Isern ha estado acompañada de Roberto Santiago ('Los Once' y 'Los Futbolísimos'), y Pedro Mañas y el ilustrador David Sierra ('Anna Kadabra'). Entre los cuatro han vendido más de 5,7 millones de ejemplares. Una cifra enorme que, sin embargo, deja atrás el protagonista de la jornada, Geronimo Stilton. Las aventuras del ratón periodista han vendido más de veinte millones de libros y su fama mundial ha sido la responsable de que Stilton haya tenido que firmar hasta en los brazos de los pequeños cual estrella de rock.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo, Susanna Isern, Roberto Santiago, David Sierra y Pedro Mañas Asís G. Ayerbe

El Centro e-Lea Miguel Delibes ha sido el epicentro del encuentro. Allí han esperado impacientemente los pequeños de 5 y 6 años a los autores para hacerles sus preguntas. Gracias a su labor inquisitorial, incluso les han adelantado exclusivas: Santiago llevará a las librerías este verano 'Los 111', el partido más importante de 'Los Once'. Isern tiene en marcha nuevos personajes, tras el aluvión de propuestas recibidas. Y Mañas y Sierra publican el 2 de abril 'El fantasma bromista' y el segundo título de la colección especial de Mágicos Misterios de Marcus Pocus y, en junio, la nueva aventura de Anna Kadabra.

Santiago ha destacado «con la cabeza muy alta, que estamos en España en una edad de oro de la literatura infantil y juvenil (LIJ), de autores, de ilustradores, de editoriales y, lo más importante, de lectores». Una realidad que contrasta, sin embargo, con el reflejo que tiene en los medios e incluso la importancia que se le da socialmente.

«Hay muchos lectores niños en este país y ocupa además una gran porción del mercado. Creo que gran parte de los beneficios que obtienen las editoriales viene de la LIJ. De hermana menor, nada. Tiene su propia entidad», ha corroborado Sierra. Este auge de la LIJ también tiene que ver con unos escritores que, como ellos, han sido capaces de conectar con los niños de hoy, a pesar de los móviles: «Es que, por algún motivo, hay algo que recorre todas las infancias. No sé si por tener un niño dentro o por considerarme un adulto estropeado, que no ha desarrollado muchas habilidades de las que tendría que tener para lidiar con el mundo de la edad a la que me corresponde, estoy en permanente contacto con los niños de ahora y eso te va dando pistas de cómo van cambiando las reglas del juego», ha aseverado Mañas.

«Pequeños, pero matones»

Desde el club Kiriko también llegan propuestas para celebrar este día en entornos rurales. En Alicante, el Día del Libro Infantil y Juvenil coincide con la inauguración de la Feria del Libro. Chus Sevas va a cumplir en 2025 sus bodas de plata al pie de la LIJ en Llibres Chus. Para esta ocasión, la librería, enclavada en la localidad de San Juan, se traslada a la carpa de actividades de la Feria con una sesión especial de cuentacuentos para niños a partir de 2 años. Un poco más tarde, en la propia Llibres Chus, el próximo 11 tienen otro cuentacuentos en inglés para bebés, y al día siguiente, un concierto de rock.

Chus Sevas, de Llibres Chus

Sin salir de la provincia, Luis, de Plumier, siempre defiende que en Ibi, centro español del juguete, se sigue construyendo ilusión: «Somos pequeños, pero matones», ha indicado, subrayando que en este entorno industrial tampoco suelen llegar los autores. Aunque este año probablemente sea el último («llevamos 38 y estamos buscando un reemplazo», ha afirmado), conmemorará la celebración junto a las otras cinco librerías de la localidad a través de un programa especial de 'El marcapáginas' en Radio Ibi, con recomendaciones y concursos.

Olivia, de la librería Estudio de Miranda de Ebro, se muestra encantada de que, por una vez, los espacios fuera de los grandes circuitos sean tenidos en cuenta. «Es cierto que Miranda, con 38.000 habitantes, ya se puede considerar una pequeña ciudad, pero también lo es que muchas de las localidades de alrededor, como Bureba y algunas de Álava, confluyen aquí», ha explicado. Este día 2 se van a volcar en redes sociales (Instagram y Facebook) como escaparate y, a lo largo de toda la jornada, publicarán recomendaciones con una breve reseña de los libros infantiles y juveniles que más les han gustado. Ya en la tienda, además de mantener el 5 % de descuento, tendrá lugar el cuentacuentos interminable. Estudio comenzará el relato con una frase, que se irá añadiendo a las que propongan cada niño y niña que entre en el establecimiento. «Nosotros valoramos mucho la imaginación. Es una maravilla lo que te encuentras cuando la potencias y ves lo que es capaz de salir de ellos».