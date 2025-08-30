Suscríbete a
El auge de la noche nudista

Tangas, gafas, bermudas y móvil, los accesorios del verano

Mujer en 'topless' en 1975
Ángel Antonio Herrera

Hay playas nudistas, según la preceptiva municipal, o no tanto, pero voy viendo yo que también la noche se nos ha vuelto nudista, desde Ibiza a Benidorm o Cádiz, que son las plazas punteras en esto del fondo de armario del agosto muriente, que tiene ... de todo menos fondo de armario. Lo que quiero decir es que el ajuar de verano consta, en ellas, de tanga y gafas. Y en ellos, o sea, en nosotros, de bermudas y móvil, que es ahora la cajetilla de tabaco que ya no llevamos. Generalizo con gran alegría, obviamente, pero esta página quiere ser un escaparate de la mayoría, y la mayoría sucede a bordo de un tanga emocionante y de unas gafas gigantes, que son las dos prendas o artesanías que ahora se estilan. Nosotros vamos en plan cómodos, o sea, de fumadores o exfumadores, con bañador floreado, y el resto pues ya son directamente windsurfistas. En ellas las gafas y el tanga quedan de apoteosis total. Lo nuestro queda como queda, qué le vamos a hacer. Alguna vez hemos escrito que, en verano, la mujer se viste mucho para salir a la calle, a la noche, a la discoteca, al lío, prácticamente en bolas. Hay álbum de famosas al respecto, cada día. Quiero decir que van más o menos igual que van durante el día, con el tanga, las gafas y alguno de esos peplos de blanca inspiración con vistas al más allá de la mujer, que ahora ya queda mucho más acá. Luego, puede rematarse la apuesta con algunas bisuterías étnicas, y poco más, un poco más que suele ser un piercing o acaso un tatuaje, porque las más jóvenes vienen ya desde la adolescencia con un piercing por ombligo, o al contrario. Lo que se ve es una novedad ya casi antigua, en agosto: la mujer ha pillado aprecio a desnudarse, para el jaleo social, una faena mucho más entretenida y difícil que el puro vestirse, porque para eso ya tenemos el Corte Inglés.

Sobre el autor Ángel Antonio Herrera

Lleva más de treinta años de oficio en la escritura. Ha publicado quince libros, que abarcan la poesía, la novela y el ensayo. Dos antologías reúnen su obra lírica: “El sur del solitario” y “Arte de lejanías”. Es tertuliano en Onda Cero, y en Antena 3, y La Sexta.

