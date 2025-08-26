Suscríbete a
Atardece en La Caleta

La postal

«Por allá, tras el castillo, si uno se da vida yendo y volviendo, entre pleamares puede echar una horita pescando y entran las jurelas entre las lascas que da gusto»

El tiburón de Gangsbaai

Un atardecer en La Caleta
Un atardecer en La Caleta
Chapu Apaolaza

Chapu Apaolaza

Espero que estés bien. Hace un tiempo que ando por Cádiz, a que me den el sol, el aire y el 'age'. En las bajamares de La Caleta, como espejos de sal y sol donde se duermen los barcos, que escribió Villalón, me voy tras ... el Castillo de San Sebastián a pescar con la caña del país, un cubo azul y las cangrejeras. El primer día, fui con unas zapatillas de deporte, y pegué una costalada impresionante, que por algo a aquella zona la llaman allí la de la 'resbalaera'. La caña del país es la que no tiene carrete, y es la que a mí me gusta, ya sabes, porque da mucha sensación con la picada, como si te dieran un calambrazo en la mano cuando te entra el pez. Por allá, tras el castillo, si uno se da vida yendo y volviendo, entre pleamares puede echar una horita pescando y entran las jurelas entre las lascas que da gusto. Pican entre las espumas de las rocas, decididas, en guiñadas como disparos de plata bajo el agua por entre las rompientes y, si tienen tamaño, tienes que pelear con ellas. Aquí todo es blanco: los pescados, la espuma, el cielo, como si el mundo hubiera perdido el tono por un mediodía que ciega. Después hay que regresar rápido sin partirse la crisma porque hay que andar un buen trecho y, como no te des prisa, te alcanza la marea y toca nadar. A mi lado pesca un hombre mayor que se mueve por las piedras como una cabra montesa. Yo le miro, y le copio las cosas, le saludo, pero él no me habla. Como mucho, ahora, después de encontrarlo tantas veces, levanta la barbilla y hace así como para decir 'Hola', callado. Parece un hombre de otro tiempo, la camisa gastada, el pantalón atado con un cabo, la mirada torva: es un hombre de piedras y yo a veces creo que lleva ahí desde el tiempo en que vinieron los fenicios.

