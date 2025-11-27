¿Asalto a los museos?

El tema es de actualidad, a partir del robo de las joyas históricas en el Louvre, pero en nuestro caso tiene un significado muy distinto. No se trata de que vayan a desaparecer fondos u objetos de un museo español, si es disipada la amenaza ... sobre el tesoro de los Quimbaya, sino de que una pretendida modernización, de gran coste económico, puede suponer la desvirtuación irreparable de uno de nuestros principales lugares de la memoria: el Museo de América.

La transformación prevista en el Museo de Antropología, en el doble proyecto aprobado, resulta ya ilustrativa de los límites y los excesos del enfoque ministerial, mezcla de inconcreción y desbordamiento formal. La «decolonización» y el rechazo del eurocentrismo sirven de coartada y telón de fondo. Se partiría en la Exposición permanente de mostrar el papel del colonialismo en la formación de la antropología, lo cual está bien, siempre que la antropología actual no resulte sustituida por una sucesión de propuestas de denuncia, del esclavismo, del conocimiento científico o la evangelización, sin articulación precisa con las formas culturales. O por la reducción de la diversidad al caos. Así, veríamos «figuras hinduistas del siglo XIX, exvotos españoles, vasijas, cestos filipinos», «compartiendo espacios», sin vías de conocimiento para cada uno de ellos y para su comparación. O las pinturas de castas americanas, sacadas de su continente, al lado de máscaras africanas –fang por más señas– supuestamente anticoloniales. Con todos los respetos, si eso es lo que va a hacerse, la reforma lleva a confundir una exposición antropológica o etnográfica con un brocante. Y esas son las únicas referencias concretas que nos da el proyecto.

En cuanto al Museo de América, prevalece la voluntad de deconstrucción, la exigencia de acabar con un eurocentrismo que supuestamente ve aquel continente como un espacio poblado por seres inferiores, salvajes, caníbales, mujeres desnudas, etc., según la descripción del presente que atribuye al responsable del Museo el diario 'Público' del día 19. Razones habría, pues, para dar un vuelco a tan penosa situación. Ocurre, sin embargo, que nada de eso sucede en el Museo de América, tal como estaba hasta ayer desde los 90, fruto del espíritu temeroso del V Centenario. Los tópicos citados faltan por completo en una presentación museística como la de la Exposición Permanente, obsesionada por el equilibrio entre las distintas áreas culturales y estatales, que nadie se sienta inferior a otro, y por la armonía y el sincretismo. Con el dios azteca al lado de la Virgen de la Piedad, el casco del conquistador junto al hacha del guerrero. Bienintencionada confusión. Por esa prioridad, una visión estructural sumaria disolvía todas las diferencias. Había, pues, mucho por hacer en una reforma, y obviamente incorporar en ella los elementos conflictivos, sin que ello supusiera riesgo de catastrofismo.

Resistencia y rebelión

Ejemplo. La destrucción de las Indias, denunciada por el P. Las Casas, no dio lugar finalmente a un aniquilamiento como el de los indios de las praderas en Norteamérica, sino pronto a una utopía cargada de crítica, la de la Vera Paz, a las leyes de Indias y a procesos históricos que llegan hasta fines del pasado siglo. De entonces arranca una tradición india de rebeldía en Chiapas contra el dominio de castellanos y ladinos (caxlanes), hasta el punto de llegada sorprendente de la captación del movimiento de teología indiana del obispo lascasiano Samuel Ruiz por el maoísmo «zapatista». Tal vez argumento para el nuevo Museo. Tampoco deberían estar ausentes, como hasta hoy, las guerras de resistencia a la Conquista, ni la rebelión indígena de Tupac Amaru. Ni las tablas de la Conquista, en sentido opuesto.

Como consecuencia, resulta posible ofrecer desde el Museo de América un fascinante recorrido con múltiples vías, algunas tan singulares y expresivas como la protesta religioso-cultural de las danzas de la Conquista, de norte a sur en el continente, o episodios de tanta riqueza gráfica como la obra de Guamán Poma de Ayala en el Perú del siglo XVI o la expedición de Malaspina a fines del XVIII. Múltiples materiales para una combinatoria enriquecedora.

En una palabra, no hace falta deconstrucción, sino todo lo contrario, si se quiere poner en evidencia que la historia del dominio español en América estuvo sembrada de episodios de explotación, protesta y creatividad del mundo indígena. Eso sí, en un marco jerárquico de personalidad propia, cuyas características prefiguran la grandeza y las miserias de la América independiente.

Ahora bien, si el propósito, según concreta el proyecto, se limita a subrayar «la perspectiva decolonial, antirracista, intercultural y contemporánea (sic)», difícilmente queda espacio para la reconstrucción del pasado, porque ello exige prescindir de los siglos imperiales como objeto de conocimiento. Si el Imperio es «un mito», ni siquiera se podrá reflejar «la mirada colonial».

De cara a América, el enfoque militante provoca de entrada una mutilación esencial, porque la América contemporánea no surge de las formas culturales y sociales indígenas, sino del protagonismo de unas elites criollas formadas en el marco del Imperio español, tras el grito indígena de Hidalgo. El zapoteca Benito Juárez fue la excepción. Ese marco, del cual se va a prescindir, es una condición necesaria para entender los conflictos y resistencias, objetos de preocupación ministerial. Habrá que analizar el sistema de poder «colonial» en su conjunto, que fue mucho más que un museo de horrores. Aunque si se es feliz mirando únicamente a aquello que se pretende potenciar, el subterfugio vale para la buena conciencia del constructor de su Museo. Mal van a salir de ese esfuerzo «las bases para interrogarse sobre el futuro de América».

Todavía más grande

De cara a España, el resultado es todavía más grave, dado que se considera recusable tanto el examen de esa realidad histórica, el Imperio, como su relación con la Monarquía de España. La oscuridad buscada es absoluta. El Museo de América fortalecerá la conciencia progresista hoy en el poder, pero nada servirá para entender nuestra historia, a cambio de nueve millones de euros. Un mal negocio.

En suma, el análisis de una realidad histórica y antropológica tan rica y compleja como la de los pueblos de América, también en relación con España, antes y después de la independencia, aconseja integrar tanto el indigenismo, como el enfoque de género. O las formas y costes de la dominación, en primer plano, sin que esos árboles nos impidan ver el bosque. Del mismo forman parte expresiones culturales hasta ahora difuminadas en el Museo por el enfoque armonista de los 90, pero cuya especificidad, al modo de museos como el Branly de París, debiera destacarse. No deben ser olvidados pueblos como los yaquis de Sonora, rebeldes, reprimidos y convertidos por la filmografía eurocéntrica en prototipos del mal salvaje, pero tampoco puede marginarse el análisis de las fascinantes relaciones entre sexo, poder y muerte en el arte mochica, o en la religiosidad zapoteca, azteca y maya.

La ponderación ha de aplicarse a la compresencia de «los pueblos originarios» con las grandes civilizaciones (mayas, aztecas, incas). El espíritu de denuncia permanente, la «deconstrucción» ministerial, deviene paradójicamente obstáculo para alcanzar lo que dice pretender: una visión emancipadora de América, que solo puede venir del conocimiento, no del panfleto gore en que consistieron algunas exposiciones preparatorias del proyecto. Sin olvidar, en fin, una exigencia que desde la óptica ministerial es reaccionaria e impropia, y que por el contrario resulta exigible por encima de todo. Aludimos a que mediante la reforma el Museo de América sea el lugar de la memoria donde tanto los ciudadanos españoles, como los americanos que ya están aquí o los allá residentes, encuentren los elementos para una reflexión, y para la interactividad, sobre lo que fue y paradójicamente es hoy más que antes nuestra América. Su América.