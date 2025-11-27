Suscríbete a
ABC Cultural

¿Asalto a los museos?

Si el proyecto del Ministerio de Cultura se limita a subrayar «la perspectiva decolonial», no queda espacio para reconstruir el pasado, porque ello exige prescindir de los siglos imperiales como objeto de conocimiento

El número dos de Urtasun: «Contar lo que pasó a culturas que fueron masacradas es un acto de reconocimiento»

Ernest Urtasun, durante una visita a las obras del Palacio de Cristal
Ernest Urtasun, durante una visita a las obras del Palacio de Cristal EP

Antonio Elorza

El tema es de actualidad, a partir del robo de las joyas históricas en el Louvre, pero en nuestro caso tiene un significado muy distinto. No se trata de que vayan a desaparecer fondos u objetos de un museo español, si es disipada la amenaza ... sobre el tesoro de los Quimbaya, sino de que una pretendida modernización, de gran coste económico, puede suponer la desvirtuación irreparable de uno de nuestros principales lugares de la memoria: el Museo de América.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app