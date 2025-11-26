Suscríbete a
ABC Cultural

Londres rastrea la rivalidad entre Turner y Constable en el 250 aniversario de sus nacimientos

La Tate Britain confronta a dos de los mayores pintores británicos, que crearon un lenguaje visual que transformó para siempre la pintura de paisaje

«¡El Sol es Dios!»: Turner y el poder sublime de la luz

Carmen Thyssen subastará en julio una de las joyas de su colección: «La esclusa», de Constable

Unos niños sentados frente a 'Dolbadern Castle, North Wales', de Constable (derecha), y 'A Boat Passing a Lock', de Turner
Unos niños sentados frente a 'Dolbadern Castle, North Wales', de Constable (derecha), y 'A Boat Passing a Lock', de Turner Efe
Ivannia Salazar

Ivannia Salazar

Corresponsal en Londres

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hay cielos que no se limitan a enmarcar un paisaje, sino que lo gobiernan, lo transforman y lo explican. En la Inglaterra del siglo XIX, pocos artistas comprendieron esto tan profundamente como John Constable, para quien el cielo era, como él mismo escribió, la ... nota clave del paisaje. Y pocos lo llevaron hasta sus últimas consecuencias como lo hizo J. M. W. Turner, capaz de convertir la luz en materia viva, casi táctil, incluso cuando brotaba de incendios, tormentas o reflejos violentos sobre el mar. Entre ambos, en esa franja suspendida donde el cielo decide la emoción de un cuadro, aparece a menudo el arcoíris, ya sea el doble arcoíris de un cuadro sobre Stonehenge o los destellos húmedos de Suffolk, convertido ahora en símbolo del puente cromático que une a dos artistas que jamás compartieron método, pero sí ambición.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app