Las subastas de Nueva York toman el pulso al mercado: cuando el arte vale su peso en oro o se va por el desagüe

Un retrete de Maurizio Cattelan, elaborado con unos 100 kilos de oro macizo de 18 quilates, sale a subasta este martes en Sotheby's. Por primera vez, la puja inicial será el precio de su peso en oro el día de la venta. Al tipo actual, la oferta inicial será de alrededor de 10 millones de dólares

Entre las obras más destacadas que centran las ventas de esta semana, 'Retrato de Elisabeth Lederer', de Klimt, que podría alcanzar los 150 millones, y 'El sueño (La cama)', de Frida Kahlo, que puede rematarse en 60 millones. ¿Seguirá el sector en caída libre o logrará recuperarse?

La fiscalía de Viena ordena la incautación del retrato de un príncipe africano pintado por Gustav Klimt

El mercado del arte, en caída libre

'América', retrete de oro macizo, obra de Maurizio Cattelan
'América', retrete de oro macizo, obra de Maurizio Cattelan

Natividad Pulido

Madrid

El mercado del arte no levanta cabeza. Lleva unos años con bajadas considerables en las ventas y 2024 no fue una excepción. En abril de este año se publicó el informe anual del sector, que llevan a cabo Art Basel y UBS. ... Se estima que las ventas del mercado mundial del arte alcanzaron los 57.500 millones de dólares el año pasado, en un contexto de incertidumbre económica. Las ventas mundiales disminuyeron un 12% interanual, debido a la reducción del mercado de alta gama tras una sólida recuperación pospandémica hasta 2022. Este fue el segundo año consecutivo de desaceleración en las ventas del segmento de alta gama.

