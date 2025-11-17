Las subastas de Nueva York toman el pulso al mercado: cuando el arte vale su peso en oro o se va por el desagüe

El mercado del arte no levanta cabeza. Lleva unos años con bajadas considerables en las ventas y 2024 no fue una excepción. En abril de este año se publicó el informe anual del sector, que llevan a cabo Art Basel y UBS. ... Se estima que las ventas del mercado mundial del arte alcanzaron los 57.500 millones de dólares el año pasado, en un contexto de incertidumbre económica. Las ventas mundiales disminuyeron un 12% interanual, debido a la reducción del mercado de alta gama tras una sólida recuperación pospandémica hasta 2022. Este fue el segundo año consecutivo de desaceleración en las ventas del segmento de alta gama.

Estados Unidos mantuvo su posición como el principal mercado del arte a nivel mundial, con ventas de 24.800 millones de dólares, un 9% menos interanual, pero representando el 43% de las ventas mundiales en valor. El Reino Unido recuperó su posición como segundo mercado más grande con una cuota del 18%, alcanzando ventas de 10.400 millones de dólares, un descenso de tan solo el 5% respecto a 2023. China descendió del segundo al tercer puesto con una cuota global del 15%, al caer las ventas un 31% hasta los 8.400 millones de dólares.

Con estos mimbres, todos se preguntan hasta cuándo durará la caída libre del mercado del arte. Las subastas de noviembre en Nueva York suelen tomar muy bien la temperatura al mercado, pues suelen ofrecerse las piezas más destacadas, o asombrosas, del año para ver si se animan los coleccionistas millonarios, con mucho dinero en sus cuentas para gastar. Una de las piezas que copará la atención es 'América', de Maurizio Cattelan. Sí, el mismo artista del plátano pegado con cinta adhesiva a una pared que revolucionó hace unos años Art Basel Miami. En este caso se trata de un retrete de oro macizo.

Es un inodoro completamente funcional, elaborado con poco más de 100 kilos de oro macizo de 18 quilates, que se ha convertido en una de las obras de arte más influyentes -y controvertidas- del siglo. Por primera vez en una subasta, la puja inicial por la obra de arte será el precio de su peso en oro el día de la venta, este martes. Al tipo actual, la oferta inicial será de alrededor de 10 millones de dólares. La obra causó un gran revuelo cuando se vio por vez primera en el Museo Guggenheim de Nueva York en 2016. Se animó a los visitantes a usar el inodoro como cualquier otro, y más de 100.000 personas hicieron cola para experimentar lo que el museo denominó «una intimidad sin precedentes con una obra de arte». Su fama alcanzó nuevas cotas en 2019, cuando fue exhibida, y posteriormente robada, del Palacio de Blenheim en Oxfordshire, Inglaterra, lugar de nacimiento y hogar de Sir Winston Churchill, y sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Ahora se instalará en el histórico edificio Breuer de Manhattan, adquirido por Sotheby's y que ha sido sede de museos como el Met, el Whitney o la Frick Collection. Es la única versión existente de esta escultura; el único otro ejemplar fabricado fue robado y jamás recuperado.

'Retrato de Elizabeth Lederer', de Gustav Klimt Sotheby's

También este martes y en Sotheby's, salen a la venta tres obras maestras de Gustav Klimt, de la colección de Leonard A. Lauder, fallecido el pasado 14 de junio a los 92 años. El mecenas y filántropo entregó al Metropolitan Museum de Nueva York 78 obras cubistas valoradas en mil millones de dólares. La joya de la subasta es un retrato de Elisabeth Lederer, hija de los mayores mecenas del pintor. La pintura nunca había salido al mercado. Su valor estimado: más de 150 millones de dólares. El último retrato pintado por Klimt, 'Dama con abanico', fue vendido en 2023 por 108,7 millones de dólares. Su récord es 135 millones de dólares, pagados en 2006 por el retrato de Adele Bloch-Bauer, pero lo compró Ronald S. Lauder en venta privada. Además, se ofrecen otras dos pinturas de Klimt: sendos paisajes de formato cuadrado característico de Attersee, el amado lugar de retiro de verano del artista: 'Blumenwiese' (estimado en más de 80 millones de dólares), un mosaico de flores silvestres, de 1908, y 'Waldhag bei Unterach am Attersee', de 1916 (su valor estimado, más de 70 millones de dólares). Ambos fueron pintados con el estilo maduro de Klimt. Tampoco habían salido nunca al mercado.

'El sueño (La cama)', de Frida Kahlo Sotheby's

Y seguimos en Sotheby's, que el jueves 20 pone a la venta 'El sueño (La cama)', de Frida Kahlo, que podría rematarse en unos 60 millones de dólares, convirtiéndose en la obra más cara de una artista en la historia. Actualmente, el récord en subasta de una obra de una mujer lo ostenta 'Jimson Weed/White Flower No. 1', de Georgia O'Keeffe, vendida en 2014 por 44,4 millones de dólares. 'El sueño (La cama)' fue pintado en 1940 después de que Kahlo viajara a París, donde estuvo en contacto con los surrealistas. Un año en el que no tuvo mucha producción. Lo pintó tras el asesinato de Trotski, que fue su amante, y el divorcio con Diego Rivera, el gran amor de su vida. Kahlo se autorretrata dormida en una cama con dosel, envuelta en plantas. Sobre la cama, un esqueleto decorado con dinamita y flores. Se exhibió por última vez en la década de 1990. Pertenece a una colección privada de arte surrealista fuera de México. Quién sabe si le ha echado el ojo (y le echará el lazo) el coleccionista argentino Eduardo Costantini, cazador de las obras más icónicas del arte latinoamericano. En 2021 se hizo con 'Diego y yo', autorretrato de Frida Kahlo, por 34,9 millones de dólares.

'La lectura (Marie-Thérèse)', de Picasso Christie's

Pero abrirá plaza este lunes Christie's, con la colección de Robert F. y Patricia Ross Weis, atesorada durante medio siglo por una pareja de importantes coleccionistas. Incluye 18 obras tan destacadas como 'Nº 31 (Raya amarilla)', de Rothko; 'La lectura (Marie-Thérèse)', de Picasso; 'Figura y ramo', de Matisse; 'Composición con rojo y azul', de Mondrian; y 'Mujer desnuda', de Miró. Ya por la noche, la subasta nocturna del siglo XX presenta una selección de obras maestras de los siglos XIX y XX. La subasta, compuesta por 62 lotes, incluye obras de David Hockney, Claude Monet, Fernand Léger, Richard Diebenkorn, Lucian Freud, Alexander Calder, Joan Mitchell, JMW Turner, Marc Chagall, John Singer Sargent... Proceden de importantes colecciones.