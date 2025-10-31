Suscríbete a
SOS del Prado, se busca Mengs: caso resuelto (sin final feliz)

Tras rastrear por tierra, mar, aire (y redes sociales), se halló en Roma la 'Santa Cecilia' del pintor, al que el museo dedicará en noviembre una gran exposición. Pero el cuadro no estará. ¿Por qué?

Se buscan pinturas de Rosario de Velasco para exhibir en el Thyssen: razón Twitter

'Santa Cecilia' (h. 1760), de Anton Raphael Mengs
'Santa Cecilia' (h. 1760), de Anton Raphael Mengs Colección particular, Roma

Natividad Pulido

Madrid

¿Quién dijo que el arte es aburrido? Ojipláticos nos quedamos con el elevador instalado en el Louvre con el que los ladrones se llevaron parte de las joyas de la Corona de Francia. Ojipláticos nos quedamos cuando un Caravaggio salió a ... subasta en Madrid con un precio de salida de 1.500 euros. Ojipláticos nos quedamos cuando un plátano pegado a la pared con una cinta adhesiva se convirtió en la sensación de Art Basel Miami y era vendido por 120.000 dólares.

