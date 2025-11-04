Suscríbete a
ABC Cultural
Juicio a García Ortiz
El Tribunal cambia el orden de las declaraciones: la testifical de Miguel Ángel Rodríguez será esta tarde

El Prado instala de forma permanente en una de sus salas la capilla Herrera de Carracci

Recrea, como fueron concebidas originariamente, las siete pinturas murales que atesora del conjunto (nueve están en Barcelona y tres se perdieron), realizado para una iglesia de Roma, muy vinculada a la monarquía española

El Prado rescata, deconstruida, la capilla Herrera de Carracci

Instalación permanente de la Capilla Herrera
Instalación permanente de la Capilla Herrera Museo del Prado

Natividad Pulido

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En 2022, el Prado rescataba, deconstruida, la capilla Herrera de Carracci. Se reunieron en una exposición –comisariada por Andrés Úbeda y que después viajó a Barcelona y a Roma–, por vez primera en casi dos siglos, las 16 de las 19 pinturas murales ... que se conservan de ese excepcional conjunto de obras, que en 1833 fueron arrancadas de los muros de la iglesia de Santiago de los Españoles en Roma, vinculada a la Corona de Castilla, a causa de su deterioro (se encargó de ello Pellegrino Succi) y traspasadas a lienzo. El escultor Antonio Solá dirigió la compleja operación. El edificio, que se hallaba en ruinas, fue vendido por el Estado español.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app