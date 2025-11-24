Suscríbete a
ABC Cultural

El Prado exhuma a Mengs: de medirse con Rafael al mayor 'fake' de la historia

El museo dedica la tercera exposición en su historia a uno de los artistas más determinantes de la edad moderna, que sentó las bases para el nacimiento del neoclasicismo

SOS del Prado, se busca Mengs: caso resuelto (sin final feliz)

'Autorretrato', de Antonio Raphael Mengs
'Autorretrato', de Antonio Raphael Mengs Galería de los Uffizi, Florencia

Natividad Pulido

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ya desde la cuna parece que tenía escrito su destino. No en las estrellas, sino por empeño de su padre, que le puso como nombres de pila Antonio (por Antonio Allegri da Correggio) y Raphael (por Raphael Sanzio). Nacido en 1728 en Aussig, ... cerca de Dresde, en la actual República Checa, tenía que ser pintor, y de los grandes. Lo tenía clarísimo. Y a ello se entregó con esmero Ismael Mengs, de origen danés y pintor de la Corte sajona en Dresde. Se trasladó con la familia a Roma para que tanto Antonio Raphael como sus hermanas Therese Concordia y Julie Charlotte estudiaran arte. Ellas quedaron relegadas a géneros menores. Se centró en su hijo, a quien dejaba a primera hora en las estancias de Rafael en el Vaticano para que hiciese copias y no lo recogía hasta que cerraban. Lo envió a la Academia de Marco Benefial para dibujar desnudos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app