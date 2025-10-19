Oleada de robos en museos franceses en los últimos meses

Suscríbete a
El más célebre en el país fue el de 'La Gioconda', de Leonardo da Vinci, el 21 de agosto de 1911. El cuadro fue sustraído en el Louvre por Vincenzo Peruggia. Se recuperó dos años después

Varios encapuchados roban nueve joyas de Napoleón en el Louvre

Interior del Museo de Historia Natural de París, donde hubo un robo en septiembre
Interior del Museo de Historia Natural de París, donde hubo un robo en septiembre

Los museos de Francia están sufriendo últimamente una oleada de robos. Así, el Museo de Historia Natural fue víctima de un robo la noche del lunes 15 al martes 16 de septiembre. Un grupo de delincuentes irrumpió en el edificio, aserrando una ... puerta de emergencia, Se dirigieron a la galería de geología y mineralogía para atacar una vitrina de seguridad que contenía varias pepitas de oro, «ejemplares de oro nativo de las colecciones nacionales que posee el museo. », dijo el museo. Con un soplete, lograron romper la ventana y confiscar la colección, valorada en unos 600.000 euros. «Sustrajeron cuatro pepitas de oro, algunas de los siglos XVIII y XIX, con un peso total de unos 6 kg, incluyendo una pepita de 5 kg hallada en Australia y adquirida hace unos veinte años», declaró Emmanuel Skoulios, subdirector general del Museo Nacional de Historia Natural, informa 'Art Net'.

