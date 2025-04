Dos obras incautadas en la Guerra Civil, restituidas a sus legítimos herederos

En un tribunal de Estados Unidos se dirime el futuro de un Pissarro, propiedad del Museo Thyssen, que reclaman desde hace años los herederos de Lily Cassirer. Es una de las miles de obras expoliadas por los nazis durante la II Guerra Mundial, ... cuya propiedad fallan juzgados de medio mundo. En España, el Gobierno polaco y los herederos de la colección del Castillo de Goluchów reclaman a nuestro país 'Mater Dolorosa' y 'Ecce Homo', atribuidos a Dirk Bouts. Incautados por los nazis en 1941, fueron adquiridos, de buena fe, en 1994 por el Museo de Pontevedra.

Pero las incautaciones artísticas no solo se produjeron durante el nazismo. También las hubo en el franquismo, como aborda Arturo Colorado Castellary en 'Arte, botín de guerra. Expolio y diáspora en la posguerra franquista'. Entre las muchas colecciones de las que se habla en este libro se halla la del empresario vasco Ramón de la Sota y Llano. En 1937, un año después de su muerte, casi 300 obras de su destacada colección de arte fueron incautadas por el ejército franquista en su residencia familiar, el Palacio de Ibaigane, en Bilbao, gracias a las diligencias dictadas por el Juzgado Especial de Responsabilidades Políticas.

Un año después de su muerte se le fijó una sanción de cien millones de pesetas, la multa más alta impuesta durante el franquismo

En 1938 la Capitanía General de Burgos resolvió dicho expediente contra De la Sota: se le fijó una sanción de cien millones de pesetas, la multa más alta impuesta durante el franquismo, aparte de otras a distintos miembros de la familia. Entre los motivos alegados, hay acusaciones de toda índole para instrumentalizar este expolio: que mandó un telegrama al presidente de Estados Unidos felicitándole por la independencia de Cuba, que estuvo presente en una reunión en Guernica donde se pisoteó una bandera española en 1914... Sin embargo, la motivación fue política: la familia puso en marcha y financió el nacionalismo vasco.

Los cuadros incautados fueron trasladados a Burgos y de ahí pasaron a diferentes estamentos del Estado. Algunos decoraron los despachos de varios ministros del régimen. Se cuenta que una 'Piedad' de Morales colgaba en el de Serrano Suñer en el Ministerio de la Gobernación. Las gestiones realizadas por la familia De la Sota en los años 40 y 50 lograron la devolución de algunas. Ramón de la Sota Aburto, hijo de De la Sota y Llano, estando en el exilio hizo una donación de cuadros a varios museos del País Vasco, entre ellos obras de Goya, El Greco y la 'Piedad' de Morales.

Pero hubo que esperar hasta 1969, cuando, en cumplimiento del Decreto de Indulto de 1966, un auto judicial del magistrado-juez especial para la devolución de depósitos constituidos por responsabilidades políticas ordenó a la Administración del Estado la devolución de las obras incautadas. La familia también recuperó el Palacio de Ibaigane. Eso sí, el Estado les reclamaba una deuda millonaria con Hacienda, que fue pagada en 1982, junto con lo que quedaba por abonar de las multas.

En 2018 uno de los herederos de la familia De la Sota localizó casualmente una de las obras perdidas en la web de Paradores de Turismo

Un tercio de las obras desaparecieron, algunas aún siguen en paradero desconocido. Así, se perdió el rastro 'Retrato de la Reina María Cristina', atribuido a Vicente López, y 'Retrato de caballero', atribuido a Frans Pourbus. Hasta que en 2018 uno de los herederos de la familia De la Sota localizó casualmente esta última en la web de Paradores de Turismo. Formaba parte de la colección de este organismo, que desconocía el origen de las obras. En 2015 formaron parte de la exposición que la Fundación Mapfre dedicó a los fondos de Paradores de Turismo en su sede de Madrid.

La familia contrató los servicios de Ramón y Cajal Abogados para reclamar las obras a Turespaña. No llegó a haber una demanda, sino una reclamación extrajudicial, que no había prescrito. En ella, se alegaba que «la Administración del Estado nunca ha poseído los cuadros a título de dueño, sino como mero depositario 'de facto'. Jamás ha sido titular de una posesión 'al usucapionem', pues no ostentaba título de propiedad, dación, transferencia, adjudicación o afectación de titularidad que así lo justificase». Según el Código Civil, «la única situación posesoria apta para adquirir la propiedad por usucapión es que no haya sido adquirida violentamente».

Tras el informe favorable de la Abogacía General del Estado, el secretario de Estado de Turismo y presidente de Turespaña, Fernando Valdés, admitió la reclamación de los herederos como titulares de las obras. La firma del acta de devolución tuvo lugar el 17 de junio en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, donde estarán depositadas en régimen de comodato durante dos años para su estudio y exhibición. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, presidirá el 2 de septiembre la apertura de la muestra de estos cuadros. Su devolución, 85 años después, sienta un precedente histórico en la restitución de obras incautadas en la Guerra Civil.

Empresario, político y coleccionista

Ramón de la Sota y Llano (Castro Urdiales, Cantabria, 1857-Guecho, Vizcaya, 1936) se licenció en Derecho en la Universidad de Madrid. Fue un empresario que amasó una gran fortuna con la minería, la exportación de hierro y, especialmente, las compañías navieras. Fundó Astilleros Euskalduna. Participó en la fundación del Banco del Comercio. Miembro del Partido Nacionalista Vasco, en 1918 fue elegido diputado a Cortes. Marqués de Llano, el Rey Jorge V le otorgó el título de caballero. Atesoró una de las colecciones artísticas más importantes de España. Tuvo trece hijos.