Sumergidos en el arte del origami en su único museo en el mundo

La papiroflexia es la disciplina plástica que saca puntas a un papel para darle volumen. Y esconde legiones de fanáticos

Esta arca de Noé de la colombiana Carolina Aguilera contiene todos los animalitos plegados que el 'Génesis' referenció. Se expone en el Museo EMOZ fotos y vídeo: ramón comet
De las míticas tertulias del Café Gijón en Madrid, en Zaragoza los «papirofléxicos» se fueron primero al Levante los lunes y luego, cuando fue cogiendo fuelle la reunión, saltaron al café del Teatro Romano los martes. Allí se pueden poner a plegar al unísono ... entre 15 y 75 personas. Un grupo de «bichos raros», como se describen dos de ellos, Jorge Pardo y Felipe Moreno, a quienes en su juventud atrapó «como un virus» para siempre el arte del plegado, una seducción que han plasmado en el EMOZ, la Escuela Museo de Origami de Zaragoza.

