Manuel Segade: «La ordenación de la colección permanente del Reina Sofía ya ha caducado»

Día 1 de la nueva era del Reina Sofía. Aunque en un primer momento se pensaba que tardaría un tiempo en ocupar su nuevo despacho, el nuevo director del museo, Manuel Segade, se incorporó a su puesto el pasado jueves. Apenas le ha ... dado tiempo a empezar a conocer a la plantilla, para la que solo tiene elogios: «Es un equipo maravilloso, está muy implicado. Lo primero que necesito es conocer a todo el equipo, generar un espacio de bienestar y confianza. Espero el mejor Reina Sofía posible que pueda ofrecer yo. Es importantísimo escuchar a todos para entender qué se está haciendo, cómo se está haciendo, qué se puede mejorar. Ocurre en las mejores casas. Quince años de trabajo generan también unas dinámicas muy concretas, que a veces no detectan otras fuerzas de trabajo posibles. O incluso equipos que, a lo mejor, necesitan un estímulo de cambios. Ya que tengo la suerte de tener una programación por delante que está elaborada, antes de meterme con los contenidos, me interesa ir a los programas públicos, las conferencias...».

Aún tardará en hacer los primeros cambios, posiblemente no sea hasta después del verano. En el CA2M de Móstoles, que ha dirigido hasta entonces, se queda al frente, de momento, Tania Pardo, la subdirectora. Es preciso que la Comunidad de Madrid convoque un concurso público para elegir a la nueva dirección. De momento, el equipo del museo, como el del Gobierno de Móstoles, está en funciones. Pardo, persona de plena confianza de Segade, se perfila como nueva subdirectora del CARS, en sustitución de Mabel Tapia. Se lo preguntamos a Segade. «Aún es pronto para decir nada sobre los equipos. Respeto mucho al equipo actual y tengo muchas ganas de aprender y trabajar con él».

Tras más de seis meses sin exposiciones en el Reina Sofía, esta mañana acudía Segade, en su primer acto público en el museo como director, a la presentación de una muestra de la artista audiovisual Angela Melitopoulos. La última en inaugurarse fue en noviembre de 2022: una exposición de la guatemalteca Margarita Azurdia, que supuso, aunque entonces no se sabía, la última de la era Borja-Villel. De momento, Manuel Segade ha tenido que renunciar, por incompatibilidad, a figurar como comisario de la segunda exposición dedicada a Juan Muñoz en el 70 aniversario de su nacimiento, que se conmemora este sábado y se presenta el viernes en el CA2M. La primera, en Alcalá 31, sí pudo presentarla como comisario. En este caso lo será en la sombra.

¿La colección permanente tiene los días contados, tiene fecha de caducidad? «Es que ya ha caducado. No es una colección permanente, era una exposición temporal. Es algo que quizás yo no había entendido tampoco, desde que 'Vasos comunicantes' se inauguró, pero ocupaba espacios de exposiciones temporales que ya han acabado, como vais a ver en las próximas semanas, por ejemplo con 'Maquinaciones'. Hay solo un 5% mostrado de los 24.000 fondos que tiene. Es una obligación de una administración pública como esta que esos fondos roten. Pero os recuerdo que al director anterior le costó quince años llegar a un relato final de colección. No es que yo quiera pasarme otros quince años... pero tiene que ser un proyecto consensuado y tener muchas voces dentro que permita representar a una escena que no se sintió representada por esta última presentación«. ¿Es una declaración de intenciones estar también 15 años? «A ver, todo el mundo quiere estar quince años (ríe)».

Segade, que saca pecho del CA2M («no ha tenido nunca una crisis, al menos externa»), dice que es una institución joven, con quince años, «aunque quince años dan para mucho en nuestro país». Un aviso para navegantes. ¿Le ha llamado Borja-Villel para felicitarle? «Sí, me llamó desde Sao Paulo y me dio la enhorabuena». ¿E Iceta? «Coincidí ayer en la inauguración de la exposición del Greco y Picasso en el Prado. Es una persona encantadora, supercercano. Me siento muy apoyado».

Le preguntamos a Mabel Tapia por qué no se ha celebrado ninguna exposición en los últimos seis meses en el Reina Sofía (se supone que Borja-Villel dejó atada la programación para los siguientes meses). Dice Tapia que tan solo se ha aplazado 'Viva el arte vivo', una muestra del transgresor artista argentino Alberto Greco, «por procedimientos administrativos», pero que tendrá lugar el año que viene y «con mejores condiciones». La próxima semana habrá una nueva inauguración, 'Maquinaciones'. Y para el último trimestre del año están previstas una retrospectiva de Ben Shahn, figura del realismo americano; una antológica del artista vasco Ibon Aranberri, y la esperada exposición 'Picasso 1906: la gran transformación', comisariada por Eugenio Carmona, que pondrá fin al Año Picasso.

Segade se beneficiará de los visitantes que aporta siempre un artista como el malagueño. Ahora que hay voces que quieren cancelarlo, ¿hubiera programado una exposición de Picasso? «Sí, obviamente». No le obsesiona, dice, el número de visitantes, pero sí es algo que le preocupa: «No solo es importante exhibir 'blockbusters', sino que es interesante combinar exposiciones que permitan acceder a muchos públicos y haya un interés continuado«. En 2024 está prevista una muestra de Tàpies, en el centenario de su nacimiento, comisariada por el propio Borja-Villel.