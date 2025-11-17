Suscríbete a
ABC Cultural

El Louvre anuncia el cierre al público «por precaución» de una galería debido a una «fragilidad» en el edificio

Se trata de la galería Campana, que permanecerá clausurada mientras se llevan a cabo investigaciones

Detenidos dos sospechosos por el robo en el Louvre

Imagen del Museo del Louvre.
Imagen del Museo del Louvre. Julie SEBADELHA / AFP

AFP / ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Louvre ha anunciado este lunes el cierre al público de una de sus galerías «por precaución», informa AFP. Ha ocurrido después de que una auditoría revelara la «especial fragilidad» de algunas vigas de una de las alas del edificio.

Se trata de ... la galería Campana, en el primer piso y que alberga nueve salas dedicadas a la cerámica griega antigua. Estará cerrada mientras se llevan a cabo las «investigaciones» sobre «la especial fragilidad de algunas vigas que sostienen los suelos de la segunda planta del ala sur» del cuadrilátero Sully, que rodea el patio conocido como la 'Cour Carrée', precisa el comunicado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app